El Cuponazo de la ONCE reparte 920.000 euros entre Granada, Huelva y Málaga

El sorteo del Cuponazo de la ONCE de ayer ha repartido más de 8,1 millones de euros entre cinco comunidades autónomas y ha dejado más de 900.000 euros en Andalucía que se han repartido entre las provincias de Granada, Huelva y Málaga.

En la provincia de Granada ha repartido 440.000 euros entre Loja principalmente y Villanueva Mesías, también en la comarca de Loja, gracias Marcos Macías, que ha resaltado que "empezamos repartiendo dinero, de eso se trata de repartir ilusión, eso es lo principal". "Trabajar en la ONCE está muy bien. Tratar con la gente en la calle todos los días es lo que más me gusta, y empezar a trabajar y repartir 440.000 euros es la ilusión más grande del mundo, como si me hubiera tocado a mí. Si tuviera una varita mágica le daría a cada uno el premio que necesita, a todo el mundo", ha afirmado.

Un ejemplo de superación en Isla Cristina En Huelva, Francisco Ponce, que cumple un año como vendedor de la ONCE en julio, repartió 200.000 euros con cinco cupones premiados con 40.000 euros en la Gran Vía de Isla Cristina, en pleno centro de la localidad onubense. También José María Quintero dio la misma cantidad, otros 200.000 euros con cinco cupones premiados con 40.000 euros cada uno en la localidad de Palos de la Frontera. De esta forma el Cuponazo de este 7 de junio ha repartido 400.000 euros entre los dos municipios onubenses.

Y en Campillos, Málaga, Fernando Ramos vendió otros dos cupones agraciados también con 40.000 euros repartiendo 80.000 euros. En total, han sido 920.000 euros en premios mayores entre las tres provincias andaluzas en un sorteo que ha llevado su mayor fortuna, cerca de 6,4 millones de euros a Almendralejo (Badajoz) y ha llevado el resto de sus premios a la Comunidad de Madrid, Navarra y la Región de Murcia.

