El Cuponazo de la ONCE reparte once millones de euros en Cullar (Granada)

Gregorio González, vendedor de la ONCE que ha repartido 11 millones con el Cuponazo en Cullar. - ONCE

GRANADA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sorteo del Cuponazo de la ONCE de este viernes ha dejado toda su fortuna en la Venta Quemada de la localidad granadina de Cúllar, donde Gregorio González ha vendido la serie agraciada con seis millones de euros y otros 125 cupones premiados con 40.000 euros cada uno, que suman otros cinco millones de euros.

Desde 2011, año en el que Gregorio González comenzó a vender en la ONCE, todos los viernes vende el mismo número, la serie completa que integran 135 cupones y que saca uno a uno a través del TPV. "Tanto es así que los clientes le piden el 'número de Venta Quemada'", señala la organización en un comunicado.

"Me gustó el primer día y desde entonces lo vendo todos los viernes", ha explicado el vendedor. "Cuando alguien me lo pide para ese mismo día le intento convencer para que compre el de viernes. ¡Fíjate si soy fiel que ya tengo sacada la serie completa para la semana que viene!", ha comentado, "con un pellizco de emoción".

Para el vendedor de la ONCE, "es un número feo, y a la vez bonito". "Anoche el móvil no dejó de sonar entre llamadas, nervios y felicitaciones hasta más allá de las 2,00 horas de esta madrugada, con lo que no me han dejado dormir", ha ironizado al tiempo que no ha escondido si satisfacción.

"Hoy no toca trabajar, pero esta mañana va a pasarse por la venta para compartir su alegría con trabajadores, vecinos y clientes", ha añadido. Este mismo sorteo ha dejado un cupón premiado con 40.000 euros respectivamente en Chiclana de la Frontera y Jerez en la provincia de Cádiz y otro igual en Osuna (Sevilla), por lo que en total ha repartido 11.120.000 euros entre las provincias de Granada, Cádiz y Sevilla. Y aún ha dejado otros 120.000 euros en otras localidades de la Región de Murcia.

El Cuponazo de la ONCE ofrece todos los viernes, por tres euros, un premio a las cinco cifras y serie de 6 millones de euros. Además, se pueden ganar 134 premios de 40.000 euros a las 5 cifras del número premiado. Y, con el nuevo modelo de 'Por los lados puedes ser ganador', un premio de 500 euros a las cuatro primeras y a las cuatro últimas cifras; 50 euros a las tres primeras y a las tres últimas cifras; 6 euros a las dos primeras cifras y dos últimas; y reintegro de 3 euros a la primera cifra (primer reintegro) y a la última cifra (segundo reintegro).