Un curso de verano de la Universidad de Jaén en Orcera analizará la gestión sostenible del agua en el medio rural

Presentación del curso. - UJA

JAÉN 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Formación e Innovación Docente de la Universidad de Jaén (UJA) ha presentado el 'Curso en Gestión Sostenible del Agua en el Medio Rural', que se celebrará en Orcera entre los próximos 16 y 18 de junio.

La actividad, enmarcada dentro de los Cursos de Desarrollo Territorial 2026, junto a este municipio de la Sierra de Segura y el patrocinio de la Diputación, tiene carácter gratuito y estará abierta tanto a la comunidad universitaria como a cualquier persona interesada, según ha informado este viernes la UJA.

El vicerrector de Formación Permanente, Tecnologías Educativas e Innovación Docente, Francisco Roca, ha explicado que este programa responde a un cambio de modelo donde los tradicionales cursos de verano. Se han rediseñado para "tratar de dar una formación acorde a lo que los propios municipios tienen en su mentalidad, en su interés, en su deseo de desarrollo local".

En este sentido, este curso representa un ejemplo de las políticas desarrolladas por la UJA de apostar, en materia de formación, por las características y necesidades propias de cada uno de los municipios de la provincia de Jaén, "convirtiendo los recursos e intereses locales en el motor del conocimiento".

Por su parte, el alcalde de Orcera, Juan Francisco Fernández, ha indicado que la localidad representa un escenario formativo ideal debido a su entorno y riqueza hídrica. Tras agradecer a la UJA que los alumnos puedan comprobar de primera mano los recursos de la sierra, ha señalado que el agua "es la riqueza más grande" que se puede tener en el mundo y ha destacado la "suerte" de su población al estar en una zona de gran abundancia.

Por último, el director académico del curso, el profesor Francisco José Pérez, ha detallado que se ha diseñado de una forma "bastante ambiciosa" y se estructura en tres bloques diarios. "Queríamos este primer año tener una amplia visión de diferentes gestiones de agua", ha añadido sobre su temática.

PROGRAMA

El Curso de Desarrollo Territorial 'Gestión sostenible del agua en el medio rural' se conforma en tres bloques: riego, urbano y medioambiental, con el propósito de describir la gestión sostenible del agua desde diversas ópticas.

En el primero, se contará con ponentes especialistas que hablarán de las últimas investigaciones sobre la disminución del consumo de agua en el regadío, la importancia de la regularización de cuencas y aspectos prácticos de la presa de Siles, la investigación en campo de las necesidades hídricas de los cultivos y la gestión y gobernanza del agua.

El segundo día se abordarán aspectos de la gestión urbana, tanto en el aspecto de tratamiento y administración de agua potable, del manejo y mejora de las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) rurales, así como la relacionada con la inundabilidad urbana y los planes de inundación.

El último día habrá una sesión práctica en el entorno del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, en la que se desarrollará un ejercicio sobre los elementos de protección de la escorrentía y la inundación. Posteriormente, habrá dos ponencias sobre la gestión del agua en los espacios protegidos y sobre soluciones basadas en la naturaleza.

La matrícula es gratuita y habrá precios especiales en el albergue municipal. Las personas que deseen matricularse pueden hacerlo a través de la página web del Centro de Formación e Innovación Docente de la UJA en el siguiente enlace: nhttps://formacion.ujaen.es/es/cursosdesarrolloterritorial