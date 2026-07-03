Los Cursos de Verano de la UPO en Carmona (Sevilla) inician nueva semana con cinco propuestas formativas de actualidad

Los Cursos de Verano en Carmona inician nueva semana con cinco propuestas formativas de actualidad. - UPO

SEVILLA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La 24ª edición de los Cursos de Verano de la Universidad Pablo de Olavide en Carmona inicia el próximo lunes 6 de julio una nueva semana de programación con cinco propuestas formativas que abordarán cuestiones de plena actualidad desde una perspectiva científica, educativa y social. La investigación genética aplicada a la medicina, los nuevos enfoques para comprender los trastornos de conducta en el aula, las estrategias de desarrollo urbano sostenible, la crianza bilingüe y el papel de los animales en la salud y el bienestar centrarán una oferta que reunirá a especialistas de distintas universidades e instituciones.

Según ha detallado la Universidad Pablo de Olavide en una nota, el primero de los cursos será 'Modelos genéticos en investigación, de la bacteria al ratón. 2ª edición', que se celebrará del 6 al 17 de julio en modalidad presencial, bajo la dirección de la investigadora distinguida del CSIC, Sol Sotillos Martín; la técnica superior especializada UPO-CSIC, Laura Tomás Gallardo y la técnica superior especializada UPO-CSIC, Ana Fernández Miñán.

El curso ofrecerá una aproximación práctica a los principales modelos experimentales utilizados actualmente en investigación biomédica, analizando cómo bacterias, levaduras, peces o ratones contribuyen a comprender el desarrollo de enfermedades humanas y al avance de la medicina personalizada.

También el lunes 6 de julio se iniciará el curso 'Trastornos de conducta en el aula desde enfoques de tercera generación. 6ª edición', que se desarrollará del 6 al 10 de julio en formato de docencia simultánea, dirigido por la psicóloga, antropóloga y docente, Alma Serra González.

La propuesta abordará los trastornos de conducta desde una perspectiva basada en el trauma, el apego y las terapias contextuales de tercera generación, ofreciendo herramientas prácticas para que docentes y profesionales de la educación comprendan las necesidades que subyacen al comportamiento infantil y adolescente. Asimismo, del 6 al 8 de julio, en modalidad presencial, se celebrará el curso 'De agendas urbanas y planes de actuación integrados de estrategias de desarrollo integrado local (PAI-EDIL): miradas cruzadas para mejorar su implementación', dirigido por especialistas en planificación estratégica y desarrollo urbano.

El programa analizará los nuevos instrumentos de planificación impulsados por la Agenda Urbana Española y los Planes de Actuación Integrados, promoviendo el intercambio de experiencias entre administraciones, profesionales e investigadores para "favorecer un desarrollo territorial más sostenible e integrado". También del 6 al 8 de julio, en modalidad online, tendrá lugar el taller 'English at home: crianza bilingüe sin ser nativo', dirigido por el profesor del Departamento de Filología y Traducción de la Universidad Pablo de Olavide, Adrián Granados Navarro.

El curso ofrecerá estrategias prácticas para que las familias puedan incorporar el inglés de forma natural en la vida cotidiana, desmontando algunos de los principales mitos sobre el bilingüismo infantil y mostrando cómo la interacción diaria constituye la herramienta "más eficaz" para aprender una segunda lengua.

Por último, los días 6 y 7 de julio, en formato de docencia simultánea, se impartirá el curso 'Vínculos que transforman: el impacto de los animales en nuestra salud y bienestar. Una aproximación a las intervenciones asistidas con animales', dirigido por el profesor del Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos de la Universidad de Sevilla y miembro de la Asociación Habier, Javier López-Cepero Borrego.

La formación profundizará en la evidencia científica sobre el vínculo humano-animal y analizará el papel de las intervenciones asistidas con animales en ámbitos como la educación, la salud, los servicios sociales y el bienestar emocional.

PRÓXIMOS CURSOS

Durante el resto de la semana, la 24ª edición de los Cursos de Verano continuará con el taller 'Aplicación de la inteligencia artificial Google Gemini en la docencia universitaria. Hacia una práctica ética' (7 de julio, docencia simultánea). Además de Actualización en los trastornos del espectro del autismo (TEA). 6ª edición (8 y 9 de julio, online).

Por otro lado, el taller 'Caminos de Sefarad: un viaje por el patrimonio vivo de la Red de Juderías de España' (8 de julio, presencial). Y, Alimentación, movimiento y bienestar: claves para un envejecimiento saludable. 13ª edición (9 y 10 de julio, docencia simultánea).

Por último, Derecho para escritores (9 y 10 de julio, online) y el taller 'Lenguaje, delito y justicia: la lingüística forense en la práctica' (9 de julio, presencial).