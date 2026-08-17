La DANA persistirá en Andalucía con un "pronunciado" descenso de temperaturas y chubascos tormentosos hasta el jueves

Archivo - Panorámica de nubes. Foto de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Metereología (Aemet) prevé que la DANA persistirá en el suroeste peninsular, marcando así el inicio de una semana "más fresca de lo habitual" en Andalucía, con un próximo desplazamiento hacia el noreste que dará lugar a un "pronunciado" descenso de temperaturas a partir de este miércoles y tormentas "localmente intensas".

Según han detallado fuentes de Aemet en declaraciones de Europa Press, el traslado de la masa de aire "húmeda y fresca" reducirá este miércoles "alrededor de seis o siete grados" las temperaturas "significativamente altas" del Valle del Guadalquivir.

De esta manera, las capitales de Córdoba y Jaén experimentarán una bajada de tres grados, mientras que el termómetro de Sevilla se trasladará de los 38º a los 32ºC. En este contexto, las tres provincias pondrán fin a sus avisos por calor.

Asimismo, este jueves, la disminución se convertirá en generalizada y será secundada por una "predominante nubosisdad" que impedirá a los rayos del sol actuar con su "intensidad habitual", a la vez que las "noches tropicales" de más de 20ºC se atenuarán hasta los 16ºC.

Si bien los chubascos tormentosos afectarán a Málaga y Cádiz durante este martes, sufrirán un avance hacia la parte oriental este miércoles y una generalización de este fenómeno durante la jornada del jueves. Por su parte, los vientos serán de componente oeste, moderados y con algunos intervalos fuertes que se prolongarán hasta este viernes.