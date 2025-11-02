Daniel Casares y la Orquesta de Córdoba inaugurarán la programación del Concurso Nacional de Arte Flamenco el día 8

CÓRDOBA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El guitarrista Daniel Casares protagonizará una de las citas más esperadas dentro de la programación paralela del XXIV Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba (CNAF) con el concierto inaugural el día 8 de noviembre, acompañado por la Orquesta de Córdoba, que estará dirigida por Alejandro Muñoz.

Según destacan desde la productora Green Cow Music, el artista inaugurará en el Gran Teatro, a las 20,00 horas, las actividades del certamen con un concierto sinfónico que une la tradición clásica española con la fuerza expresiva del flamenco contemporáneo.

El programa propone un viaje sonoro por dos obras de enorme carga simbólica y emocional: el célebre Concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo, interpretado por Casares desde su personal mirada flamenca, y La luna de Alejandra, su primera composición sinfónica, dedicada al nacimiento de su hija.

En esta última, el guitarrista, acompañado por Miguel Ortiz 'Nene' al cajón, se adentra en un territorio íntimo donde el lirismo se funde con la fuerza del toque jondo. Por su parte, el Concierto de Aranjuez , una de las obras más universales del repertorio español, cobra nuevos matices en las manos de Casares, que, siguiendo la senda de Paco de Lucía, aporta ese acento flamenco, necesario y no escrito, en diálogo con el espíritu del maestro Rodrigo.

Este espectáculo, incluido en la programación oficial del CNAF, que organiza el Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE) de Córdoba, subraya "el compromiso del certamen con la evolución del arte flamenco y con su diálogo con otras músicas, consolidando su papel como espacio de referencia para artistas, estudiosos y aficionados de todo el mundo".

El recital se suma así a la conmemoración del Día del Flamenco, declarado hace 15 años por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, una efeméride que refuerza el papel de Córdoba como capital universal de este arte.

EL SONIDO DE ESTEPONA QUE CONQUISTA EL MUNDO

Daniel Casares (Estepona-Málaga, 1980) es uno de los guitarristas flamencos con mayor proyección internacional. Su universo musical transita entre la pureza de clásicos como Niño Ricardo, la revolución emprendida por Paco de Lucía y Camarón de la Isla, y las influencias de iconos de la cultura pop rock y R&B como Sting o Sade.

Su visión del flamenco va más allá de la técnica y el compás, explorando nuevos horizontes que lo han llevado a incursionar en la música clásica y en colaborar con destacados artistas nacionales e internacionales como Alejandro Sanz, Rosalía, Loreena McKennitt, Chucho Valdés, Toquinho y Miguel Poveda, entre otros.

A lo largo de su carrera, ha publicado ocho discos en solitario: Duende Flamenco (1999), La Madrugá (2001), Corazón de tu alma (2004), Caballero (2007), El Ladrón del Agua (2010), Picassares (2015), Concierto de Aranjuez (2018) y Guitarrísimo (2020).

En cada trabajo, su guitarra dialoga con diferentes géneros, demostrando así una versatilidad que lo distingue. Ha llevado su música a algunos de los escenarios más emblemáticos del mundo, como el Royal Albert Hall y el Barbican Centre de Londres, el Carnegie Hall de Nueva York, donde su estilo singular ha cautivado a públicos de distintas culturas, el Wiener Konzerthaus de Viena, el auditorio Sri Sathya Sai Premamrutha de Muddenahalli (Karnataka, India), así como el Centro Krannert para las Artes Escénicas de Illinois.

Su talento ha sido reconocido con diversos galardones, entre ellos el Premio Nacional de Guitarra Bordón Minero (Murcia, 1997), el Premio Revelación Musical de la Asociación de Cronistas de Espectáculos (Nueva York, 2005) y el Premio Nacional de Crítica Flamenca Miguel Acal (2005).

Al respecto, resaltan que "Daniel Casares compone mirando al mar de su Málaga natal, cuya luz impregna su música", a lo que añaden que "su sonido, arraigado en la tradición flamenca, pero abierto a nuevas influencias, sigue conquistando escenarios internacionales, consolidándolo como una de las figuras im prescindibles de la guitarra flamenca actual".