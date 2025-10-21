Daniel Luque, 'Niño de la Capea' y la Ganadería Núñez del Cuvillo, Premios Carrusel Taurino 2024

SEVILLA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Daniel Luque, Pedro Gutiérrez Moya 'Niño de la Capea' y la Ganadería Núñez del Cuvillo han recogido este lunes en el teatro de la Fundación Cajasol los Premios Carrusel Taurino que entrega cada temporada el programa de Canal Sur Radio, que este año cumplen su decimotercera edición. La entrega de galardones se ha ofrecido por Radio Andalucía Información (RAI).

El acto, que reconoce la trayectoria de grandes maestros y ganaderos, ha contado con la participación de David Gil, secretario general de Interior; Juande Mellado, director general de RTVA; y Antonio Pulido; presidente de la Fundación Cajasol. Han asistido también Isabel Cabrera; directora adjunta de CSRTV; Juan Vargas, director de Innovación, Negocio y Comunicación de la RTVA; Rafael Porras, presidente del Consejo de Administración de RTVA; Juan Miguel Vega, director de Canal Sur Radio; y Ricardo Sánchez, delegado de la Junta de Andalucía en Sevilla.

Una edición más, Juan Ramón Romero, director del espacio taurino de Canal Sur Radio, ha conducido la gala de los premios, un evento que ha contado con la asistencia, entre el público, de representantes de diferentes ámbitos del mundo del toro, según la información remitida por la RTVA en una nota de prensa. Durante la gala, Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol, ha entregado el Premio Carrusel Taurino a la Mejor Ganadería 2024, que ha recaído en la de Núñez del Cuvillo. Jaime Mora-Figueroa, nieto del empresario, fue el encargado de recoger el galardón.

En esta edición, el Premio Carrusel de Honor 2024 ha sido otorgado a Pedro Gutiérrez Moya 'Niño de la Capea', entregado por Juande Mellado, director de Canal Sur. Por último, el diestro Daniel Luque ha sigo galardonado con el Premio Carrusel Taurino 2024 por su trayectoria y maestría demostrada a lo largo de su vida profesional. David Gil, secretario general de Interior, ha sido el encargado de entregar este premio.

Los Premios Carrusel Taurino de Canal Sur Radio reconocen cada temporada a una figura del toreo, al torero y a la ganadería más destacada. La radio y televisión pública andaluza mantiene su apoyo a la fiesta de los toros y, además de los programas que emite en antena, retransmite más de 40 festejos cada temporada.

Los trofeos, con personalidad propia, son piezas realizadas por la empresa andaluza Piedramol, que tradicionalmente realiza los galardones para los Premios Carrusel Taurino. El año pasado, los Premios Carrusel Taurino reconocieron la trayectoria de los diestros Manuel Escribano y Alfonso Ordóñez Araujo y de la Ganadería Hijos de Celestino Cuadri.