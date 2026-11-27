David Casado Chivato, nuevo director territorial del Banco Santander en Andalucía. - BANCO SANTANDER

SEVILLA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Banco Santander ha nombrado a David Casado Chivato nuevo director territorial de la entidad en Andalucía, sustituyendo en el cargo a Manuel de la Cruz, que deja sus responsabilidades en el banco tras casi 30 años de trayectoria.

David Casado es licenciado en Investigación y Técnicas de Mercado, y en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Autónoma de Madrid. Cuenta con 27 años de experiencia profesional y una amplia trayectoria en Santander, donde ha desarrollado responsabilidades en diferentes territoriales, banca de inversión y negocios centrales, según ha detallado Banco Santander en una nota.

Asimismo, ha sido director comercial de Empresas en Cataluña y Castilla La Mancha y ha ocupado distintas posiciones de responsabilidad en Santander España, al frente de Grandes Empresas, Pymes e Instituciones, así como del negocio de Select y Particulares.

En los últimos seis años ha liderado en la parte de Banca Mayorista el desarrollo de la banca de inversión para el Mid Market, impulsando iniciativas de crecimiento y colaboración con las diferentes Direcciones Territoriales.

Por su parte, Manuel de la Cruz es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Sevilla y MBA por el Instituto de Empresa de Madrid. Se trata de un financiero con acreditada experiencia en distintos puestos, que fue CEO de Santander Colombia antes de ser nombrado director territorial de Andalucía.

REFUERZO DEL MODELO DE EMPRESAS

Este cambio en la Territorial de Andalucía se enmarca en el proceso de transformación del negocio de Empresas en España que el banco está llevando a cabo con nuevos perfiles en varias de las Direcciones Territoriales, orientados a reforzar un modelo de gestión segmentado y más adaptado a las nuevas necesidades de las empresas, sus planes de crecimiento y el diferente grado de especialización que requieren.

Los directores territoriales serán, como hasta ahora, los representantes institucionales en el territorio para prestar servicio y acompañar a los clientes, mientras se potencian y aúnan en la misma figura las capacidades comerciales y de banca corporativa.

Bajo idéntica estructura de organización, en la que el director de Territoriales, Manuel Iturbe, con reporte al responsable global de Empresas del Grupo y responsable de Empresas en Santander España, Borja Oyarzábal, la entidad realiza cambios en siete Direcciones Territoriales para acelerar la implantación de una estrategia más basada en el asesoramiento empresarial para mejorar la respuesta a la creciente demanda de nuevas soluciones de financiación e inversión de las compañías.

Eso permitirá avanzar en el conocimiento y acompañamiento de las empresas y sus equipos directivos y conectarlos mejor con las capacidades globales del grupo, además de reforzar el compromiso del banco con el tejido empresarial en cada territorio y profundizar la relación con sus clientes para ser el banco principal.

De este modo, el nuevo enfoque permite identificar mejor esas necesidades y poner a disposición de cada cliente el asesoramiento, los especialistas, las capacidades y los recursos que se necesitan en cada momento, desde una operativa financiera más sencilla hasta proyectos de internacionalización, adquisiciones, financiación alternativa, medios de pago o soluciones de banca de inversión.

Al hilo, el responsable global de Empresas del grupo y responsable de Empresas en Santander España, Borja Oyarzábal, ha señalado que "queremos ser cada vez más relevantes y acompañar a nuestros clientes en sus planes de crecimiento".

Igualmente, con estos nombramientos, "reforzamos un modelo de asesoramiento que combina la escala y las capacidades globales con la cercanía y el conocimiento del territorio". Así, "partimos de una posición de fortaleza gracias a quienes han liderado nuestras Direcciones Territoriales durante estos años".

"Gracias por su compromiso y por su extraordinaria contribución a nuestro liderazgo en empresas", ha concluido.