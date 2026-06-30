El debate de investidura de Moreno se reanuda con minuto de silencio por el último caso andaluz de violencia machista

Minuto de silencio en el Parlamento andaluz por el crimen de violencia machista registrado el 27 de junio de 2026 en Mairena del Aljarafe (Sevilla). - MARÍA JOSÉ LÓPEZ/EUROPA PRESS

SEVILLA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El debate de investidura que afronta el candidato del PP-A a la reelección como presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha reanudado este martes, 30 de junio, sobre las 10,00 horas en el Parlamento andaluz con un minuto de silencio que se ha guardado en recuerdo de la mujer de 44 años de edad asesinada presuntamente por su pareja el pasado sábado, 27 de junio, en la localidad sevillana de Mairena del Aljarafe.

El presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, ha recordado al inicio de la segunda sesión de este debate que la Mesa del Parlamento acordó guardar un minuto de silencio por las víctimas de violencia de género y de violencia vicaria asesinadas en Andalucía, y el pasado sábado se registró el crimen del que ha sido víctima Ana, la referida vecina de Mairena del Aljarafe.

Tras unas palabras de "firme condena" por este caso de violencia de género que fue confirmado este pasado lunes como tal por el Ministerio de Igualdad, y de "solidaridad sincera" hacia "todas las víctimas y sus familias", el presidente del Parlamento ha dado paso al minuto de silencio, que los diputados de los cinco grupos parlamentarios --PP-A, PSOE-A, Vox, Adelante Andalucía y Por Andalucía-- han guardado de pie desde sus escaños.

Con este caso, Andalucía contabiliza en lo que va de año 2026 un total de seis asesinatos por violencia machista, mientras que el número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende a 24 en 2026 en todo el territorio nacional, y a 1.365 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.

Tras este minuto de silencio, el presidente del Parlamento ha dado la palabra al portavoz del grupo Por Andalucía, Antonio Maíllo, que ha abierto la ronda de intervenciones de los grupos parlamentarios en respuesta al discurso que este pasado lunes pronunció el candidato a la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno.