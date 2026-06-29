Mairena (Sevilla) decreta un día de luto por el crimen de su vecina, con su pareja hospitalizada bajo custodia policial

Minuto de silencio en Mairena del Aljarafe (Sevilla) tras un presunto crimen machista - FRANCISCO J. OLMO - EUROPA PRESS

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 29 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Mairena del Aljarafe (Sevilla), Antonio Conde, ha anunciado que el Ayuntamiento de la localidad ha decretado un día de luto oficial, desde las 11,00 horas de este lunes 29 de junio hasta las 11,00 horas de la jornada de este martes, con motivo del presunto asesinato machista que tuvo lugar el pasado viernes tras hallar el cuerpo sin vida de una mujer que presentaba heridas por arma blanca en el interior de una vivienda ubicada en el municipio.

Ello, después de que la Junta de Portavoces acordase por unanimidad esta medida en una reunión con carácter extraordinario y urgente. De igual forma, durante la jornada, ha tenido lugar un minuto de silencio en la fachada principal de la Casa Consistorial, como "muestra de respeto, solidaridad y cercanía con Ana, su familia y sus seres queridos".

"La violencia con las mujeres no tiene cabida en Mairena del Aljarafe ni en ninguna sociedad democrática. Hoy, nuestra ciudad está de luto con Ana y comparte el dolor de los que la querían. También reafirma su compromiso con una convivencia basada en la igualdad y el respeto. Frente a la violencia, la respuesta de Mairena debe ser la unidad y el compromiso de todos", ha indicado el primer edil en una atención a medios que ha tenido lugar tras el acto institucional.

Al hilo, Conde ha agradecido el trabajo de las Fuerzas y Seguridad del Estado junto con la Policía Local de Mairena, la Autoridad Judicial y otras administraciones que han intervenido.

"Queremos hacer un llamamiento. Ante cualquier situación de violencia de género, es fundamental acudir a los recursos especializados. La detección y la comunicación temprana suelen ser fiables para activar los mecanismos de protección y pueden salvar vidas", ha apostillado.

A su vez, ha dirigido un mensaje a los vecinos del barrio Los Alcores, donde tuvo lugar este suceso. "Esto no puede definir a este barrio. El Ayuntamiento no va a permitir que se estigmatice a un barrio por el comportamiento criminal de una persona", ha concluido.

En contexto, el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, confirmaba que los agentes que se personaron en el lugar de los hechos verificaron la existencia de una mujer que presenta heridas compatibles con el uso de armas blancas.

Asimismo, en el interior del domicilio también se encontraba un varón nacido en el año 82 --unos 46 años-- que también presentaba heridas por arma blanca, "presuntamente fruto de autolesiones que se habría autoinfligido él mismo", y que fue trasladado a un centro sanitario de la capital sevillana.