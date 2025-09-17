Una decena de medios aéreos y casi ochenta bomberos trabajan en un incendio forestal activo en La Iruela (Jaén)

LA IRUELA (JAÉN), 17 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, ha declarado este miércoles un incendio forestal activo en el paraje Fuente del Céfano, en el término municipal de La Iruela (Jaén), que cuenta con la presencia de una decena de medios aéreos y casi ochenta bomberos forestales

Según ha informado el Plan Infoca en su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter), consultada por Europa Press, el fuego ha sido declarado a las 17,30 horas de la tarde, que cuenta con una "evolución favorable" para su estabilización. Asimismo, este servicio ha indicado a esta agencia que en dicha zona no hay presencia de viviendas que puedan encontrarse en peligro.

En la zona, se encuentran trabajando para su estabilización un total de diez medios aéreos, entre ellos, cuatro helicópteros -- dos pesados, uno semipesado y otro ligero--; seis aviones -- cuatro de carga en tierra, un anfibio ligero y uno de coordinación--.

Asimismo, sobre el terreno, se han desplazado un equipo compuesto por 77 bomberos forestales; tres técnicos de operaciones; un técnico de extinción; un agente de medio ambiente; una unidad médica de incendios forestales; una unidad móvil de meteorología y transmisiones, y ocho vehículos autobombas.