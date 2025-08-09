Declarado un incendio forestal en el paraje El Bañuelo, en Córdoba capital, en el que actúan siete medios aéreos

CÓRDOBA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, trabaja en el control de un incendio forestal declarado este sábado en el paraje El Bañuelo, situado en la Sierra de Córdoba y hasta donde se han desplazado, por el momento, siete medios aéreos.

Según ha informado el Plan Infoca en su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter), consultada por Europa Press, el fuego se ha originado sobre las 17,30 horas de esta jornada. En dicha ubicación se encuentran trabajando un total de siete medios aéreos, entre ellos, tres helicópteros --dos ligeros y un semipesado-- y cuatro aviones --dos de carga en tierra y dos anfibios ligeros--.

Asimismo, en tierra se ha desplegado un dispositivo de trabajo compuesto por cinco grupos de bomberos forestales, uno de apoyo y otro de coordinación; dos caminones autobombas; un agente de medio ambiente; tres técnicos de operaciones, una unidad médica y una unidad de análisis.