Declarado un incendio forestal en el paraje Jaral de Cálar de Lanjarón (Granada) que moviliza a un helicóptero

Imagen aérea del incendio declarado el domingo, 24 de mayo, en la localidad granadina de Lanjarón, en concreto, en el paraje Jaral de Cálar. - PLAN INFOCA

LANJARÓN (SUCESOS), 24 (EUROPA PRESS)

Un incendio ha sido declarado a las 13,00 horas de este domingo, 24 de mayo, en la localidad granadina de Lanjarón, en concreto, en el paraje Jaral de Cálar.

Según ha detallado el Infoca a través de sus redes sociales, consultadas por Europa Press, han sido activados un helicóptero semipesado, dos grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones y un agente de medio ambiente, así como una autobomba.

En contexto, en el municipio de Alhama de Granada continúa activo otro incendio forestal que llegó a movilizar hasta a 16 medios del Plan Infoca. No obstante, a las 11,00 horas se declaró como controlado, precisando actualmente tan solo un grupo de bomberos forestales y un agente de medio ambiente para liquidar los fuegos.