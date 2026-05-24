Declarado un incendio forestal en el paraje Jaral de Cálar de Lanjarón (Granada) que moviliza a un helicóptero

Imagen aérea del incendio declarado el domingo, 24 de mayo, en la localidad granadina de Lanjarón, en concreto, en el paraje Jaral de Cálar.
Imagen aérea del incendio declarado el domingo, 24 de mayo, en la localidad granadina de Lanjarón, en concreto, en el paraje Jaral de Cálar. - PLAN INFOCA
Europa Press Andalucía
Publicado: domingo, 24 mayo 2026 13:52
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LANJARÓN (SUCESOS), 24 (EUROPA PRESS)

Un incendio ha sido declarado a las 13,00 horas de este domingo, 24 de mayo, en la localidad granadina de Lanjarón, en concreto, en el paraje Jaral de Cálar.

Según ha detallado el Infoca a través de sus redes sociales, consultadas por Europa Press, han sido activados un helicóptero semipesado, dos grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones y un agente de medio ambiente, así como una autobomba.

En contexto, en el municipio de Alhama de Granada continúa activo otro incendio forestal que llegó a movilizar hasta a 16 medios del Plan Infoca. No obstante, a las 11,00 horas se declaró como controlado, precisando actualmente tan solo un grupo de bomberos forestales y un agente de medio ambiente para liquidar los fuegos.

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