Andalucía reclama al Ministerio "más inversión y agilidad" en las infraestructuras en tren y carreteras

El consejero de Fomento y Movilidad, Mario Muñoz-Atanet, en la Conferencia Sectorial de Transporte.- JUNTA DE ANDALUCIA

SEVILLA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento y Movilidad, Mario Muñoz-Atanet, ha participado este martes en la Conferencia Sectorial de Transporte, donde ha reclamado un "incremento real" de la inversión en ferrocarril y mayor celeridad en la ejecución de infraestructuras estratégicas para Andalucía durante su intervención en la Conferencia Sectorial de Transportes.

Unos asuntos, el de la situación del tren y de las carreteras estatales, que han sido incorporados a última hora en esta sesión después de que lo haya pedido Andalucía junto a otras comunidades autónomas. Según ha señalado la Junta en una nota de prensa, el consejero ha lamentado en primer lugar la ausencia del ministro, Oscar Puente, en una reunión "que es vital para la interlocución entre las comunidades autónomas y el Ministerio y que no se celebraba en cuatro años".

"Este foro, donde hemos estado todos los Gobierno regionales, es lo suficientemente importante para que hubiera estado presente el ministro para abrir vías de diálogo", ha añadido.

En materia ferroviaria, Muñoz-Atanet ha trasladado la preocupación de la Junta por el deterioro de los servicios de Cercanías y la lentitud con la que avanzan los principales proyectos ferroviarios en Andalucía. Como ejemplo, ha señalado la pérdida de viajeros registrada en los núcleos de Sevilla y Málaga y ha reclamado acelerar actuaciones como la conexión ferroviaria Santa Justa-San Pablo o el tren litoral de la Costa del Sol, que "llevan años en fase de estudio". "Los proyectos avanzan muy tímidamente. Hay muchos estudios de viabilidad, pero pocos avances tangibles", ha afirmado el consejero.

También ha cuestionado los datos de inversión en conservación ferroviaria, ya que "no ha habido un aumento real de la inversión en conservación de la alta velocidad".

Durante su intervención, el titular de Fomento ha resumido las principales demandas de Andalucía al Ministerio en tres grandes líneas: incrementar la inversión en conservación ferroviaria, reforzar la participación de las comunidades autónomas en la toma de decisiones y acelerar la ejecución de los proyectos pendientes.

"Necesitamos una mayor escucha al territorio y mayor interés por sacar adelante infraestructuras prioritarias para Andalucía", ha subrayado.

Igualmente, ha solicitado que los borradores de futuras disposiciones normativas sean remitidos previamente a los grupos de trabajo y a la mesa de directores generales para facilitar su análisis antes de su aprobación.

En relación con la red estatal de carreteras, Muñoz-Atanet ha advertido del deterioro detectado en distintos corredores y ha reclamado reforzar los planes de conservación y asfaltado, especialmente en un contexto en el que cada vez más usuarios recurren a la carretera ante la situación actual del sistema ferroviario.

Asimismo, ha anunciado que trasladará en los próximos días un listado de las principales infraestructuras pendientes por parte del Ministerio de Transportes.

El consejero ha puesto como ejemplo de la situación de la red estatal las retenciones recurrentes que se producen en los grandes ejes como la A-7 a su paso por Málaga, la AP-4 entre Sevilla y Cádiz, la A-49 hacia Huelva o la A-44 entre Granada y Motril, y ha pedido combinar la planificación de grandes infraestructuras con medidas provisionales que alivien "los problemas de congestión más urgentes y que ya están ahí".

"Hay actuaciones que requieren años de planificación, pero también existen soluciones temporales que pueden mejorar de forma inmediata la movilidad y, para ello, es fundamental escuchar a las comunidades autónomas, a las diputaciones y a los ayuntamientos, porque son quienes conocen de primera mano los problemas", ha señalado.

Como ejemplo, ha enmarcado la actuación desarrollada por la Junta de Andalucía en los accesos al Parque Tecnológico de Málaga, donde una intervención provisional permitió eliminar unas retenciones que se prolongaban desde hacía años.

Por último, ha solicitado al Ministerio que agilice la tramitación de las obras actualmente en ejecución en Andalucía y estudie medidas temporales para minimizar las afecciones al tráfico durante su desarrollo. Entre ellos, ha solicitado que se bonifique la autovía de peaje AP-46 en Málaga mientras duran las obras de la A-45 en Las Pedrizas.

En su intervención, ha mostrado su rechazo a la composición del futuro Foro Territorial de Movilidad Sostenible, al considerar que no garantiza una representación equilibrada de las comunidades autónomas. "Se reserva una amplia mayoría de vocalías para el Ministerio y únicamente una representación para las comunidades autónomas".

Asimismo, ha reclamado que el nuevo mapa concesional de transporte por carretera se aborde en una nueva reunión de la Conferencia Sectorial y que el Ministerio facilite toda la información necesaria para que las comunidades evalúen el impacto de la propuesta.

"Necesitamos conocer la situación actual del sistema concesional para poder comparar los servicios existentes con los planteados y formular nuestras propuestas con rigor", ha defendido el consejero.

Muñoz-Atanet ha estado acompañado en la Conferencia Sectorial por el viceconsejero

de Fomento, Eduardo Gutiérrez, y el director general de Movilidad y Transportes, José

Miguel Casasola.