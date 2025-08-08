Imágenes del incendio en la Mezquita de Córdoba. A 8 de agosto de 2025 en Córdoba, Andalucía (España). Esta tarde se ha declarado un incendio en la Mezquita de Córdoba varios efectivos han acudido a sofocar el incendio. - Madero Cubero - Europa Press

MADRID 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un incendio ha afectado en la noche de este viernes a la Mezquita de Córdoba, hasta donde se han desplazado varias dotaciones de bomberos que, a esta hora, siguen trabajando, según han informado varios medios de comunicación.

El fuego ha comenzado poco después de las 21.00 horas y ha afectado, principalmente, a las zonas más altas del edificio.

Por el momento, se desconoce el alcance de los daños materiales.