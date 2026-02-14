Decretado el cierre de los parques públicos de Córdoba hasta el lunes a causa de fuertes vientos

Archivo - Imagen de archivo de cierre de los parques públicos en Córdoba por la alerta de viento. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Córdoba ha anunciado en la mañana del sábado, 14 de febrero, que los parques públicos permanecerán cerrados ante la previsión meteorológica por fuertes vientos en la capital.

Tal y como ha anunciado el Consistorio local en un mensaje difundido a los medios de comunicación, las rachas de vientos que se están registrando han provocado esta medida por parte de la Administración cordobesa.

En contexto, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha decretado avisos amarillos por rachas de fuertes vientos de componente oeste de hasta 70 kilómetros por hora en las comarcas de Sierra y Pedroches y la campiña cordobesa hasta las 18,00 horas de este sábado.