Decretan libertad provisional para el conductor del atropello mortal en Pinos Puente (Granada)

Archivo - Edificio judicial de la Caleta, en Granada, en imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

GRANADA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción número 9 de Granada, en funciones de guardia, ha puesto este viernes en libertad provisional al conductor de 43 años detenido por la presunta comisión del atropello tras el que murió sobre las 21,00 horas de este pasado jueves una mujer de 78 años en Pinos Puente, en el área metropolitana granadina.

Según han informado fuentes judiciales consultadas por Europa Press, el investigado en esta causa, que será instruida por el Juzgado de Instrucción número 8 de Granada, lo está por la presunta comisión de un delito de homicidio imprudente.

La decisión de dejar en libertad provisional al conductor se adoptó tras comprobar la autoridad judicial que "no cometió omisión del deber de socorro ni conducía el vehículo bajo los efectos del alcohol o de drogas", han precisado estas mismas fuentes.

Todo ello después de que, según las fuentes consultadas por Europa Press en la Guardia Civil, en las diligencias que abría tras el suceso, su Equipo de Investigación de Siniestros Viales del Subsector de Tráfico de Granada investigara también al conductor por supuesto abandono del lugar del accidente.

En un primer momento habría abandonado el sitio donde sucedió el atropello si bien al poco se personó en dependencias de la Guardia Civil de Pinos Puente, precisaron desde el Instituto Armado. Según informaba el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, el suceso se produjo sobre las 21,00 horas de este pasado jueves.

Varios testigos alertaron al centro de coordinación de que un vehículo había arrollado a una mujer mayor en la calle Redonda, próxima a la carretera N-432, una de las principales vías del municipio.

En el lugar intervenían, con los efectivos de la Guardia Civil, los de Policía Local y de los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud (SAS), que certificaron el fallecimiento de la víctima en el centro de salud tras recibir asistencia sanitaria.