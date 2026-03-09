Decretan prisión para la mujer acusada de matar en Córdoba a su pareja y padre de sus dos hijos menores

Archivo - Un agente de la Guardia Civil en Montemayor, en una imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

MONTILLA (CÓRDOBA), 9 (EUROPA PRESS)

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montilla (Córdoba), plaza número 2, en funciones de guardia, ha ordenado este lunes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de la mujer detenida este fin de semana como presunta autora de la muerte de un hombre con el que mantenía una relación sentimental y con el que tenía dos hijos menores de edad en común en una vivienda de la localidad de Montemayor.

Según han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), inicialmente, se le investiga por la supuesta comisión de un delito de homicidio. Durante su comparecencia en sede judicial, la detenida ha prestado declaración.

Al respecto, la Guardia Civil abrió el sábado una investigación acerca de la muerte del hombre durante la madrugada. La patrulla de la Benemérita se personó en el lugar de los hechos tras recibir un aviso del Servicio de Emergencias 112 Andalucía sobre las 3,00 horas, en el que informaban del fallecimiento de un varón de 41 años.

Al respecto, desde el Instituto Armado detallaron que la víctima presentaba heridas compatibles con arma blanca y los servicios sanitarios que asistieron confirmaron su muerte. Por su parte, el 112 indicó que en un principio se recibió un aviso por parte de un particular sobre las 2,15 horas de la noche informando de una emergencia sanitaria en dicha localidad.

En este contexto, los agentes de la Guardia Civil han detenido a una mujer por su presunta implicación en este homicidio, a la vez que mantiene abierta una investigación para esclarecer las causas de este suceso.