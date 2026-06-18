Decretan tres días de luto en Soportújar (Granada) por el vecino de 89 años muerto tras el incendio forestal del pueblo

Imagen del incendio declarado el 17 de junio de 2026 en el paraje Las Hoyas del municipio granadino de Soportújar, durante cuyas tareas se halló el cadáver de un hombre de 89 años. - PLAN INFOCA

SOPORTÚJAR (GRANADA), 18 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de la localidad granadina de Soportújar ha decretado desde este jueves tres días de luto oficial tras el fallecimiento de un vecino de avanzada edad, cuyo cadáver fue hallado en el entorno del paraje en el que se declaró un incendio este pasado miércoles, 17 de junio.

Así lo ha confirmado a Europa Press el alcalde de este pueblo de en torno a 400 habitantes de la Alpujarra, Manuel Romero, quien ha detallado que Fulgencio, de 89 años, era un vecino "conocido y querido" en la localidad y quien, a pesar de su edad, se mantenía activo en las tareas de mantenimiento de la huerta de su finca.

El cadáver del vecino hallado este miércoles se encuentra en el anatómico forense para la realización de la autopsia. Fulgencio estaba casado con una mujer también de avanzada edad y sus hijos se han traslado a la localidad tras el luctuoso suceso.

Mientras la Guardia Civil realiza las pesquisas oportunas para dilucidar lo ocurrido, el regidor apunta como "a todas luces", una quema de masa forestal podría estar detrás de lo ocurrido.

Fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía y de la Guardia Civil informaron este pasado miércoles de que el cadáver del hombre fue localizado en torno al mediodía en la propia finca del fallecido, cuando los efectivos desplazados efectuaban las labores de extinción del fuego.

Hasta el lugar se desplazaron dos patrullas del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y de la Policía Judicial, que han asumido la investigación para esclarecer las circunstancias del suceso.

En cuanto al incendio forestal, se declaró pasadas las 13,00 horas del miércoles y se dio por extinguido a las 20,30 horas, según información del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca), que llegó a desplegar un operativo compuesto por dos helicópteros, tres grupos de bomberos forestales, un vehículo autobomba, dos técnicos de operaciones y un agente de medio ambiente para luchar contra el avance de las llamas.