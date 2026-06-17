Hallan muerto a un hombre de 89 años en su finca durante la extinción del incendio en Soportújar (Granada)

Tareas de refresco en la zona afectada por un incendio forestal en Soportújar. Imagen de archivo. - PLAN INFOCA

SOPORTÚJAR (GRANADA), 17 (EUROPA PRESS)

Un hombre de 89 años ha sido hallado sin vida en su finca, situada en la zona donde este miércoles se ha declarado un incendio forestal en el paraje de Las Hoyas, en el término municipal de Soportújar (Granada), en la Alpujarra, un fuego que ya ha sido extinguido.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía y de la Guardia Civil a Europa Press, el cadáver ha sido localizado en torno al mediodía en la propia finca del fallecido, cuando los efectivos desplazados efectuaban las labores de extinción del fuego.

Hasta el lugar se han desplazado dos patrullas del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y de la Policía Judicial, que han asumido la investigación para esclarecer las circunstancias del suceso.

El incendio forestal se declaró alrededor de las 13,20 horas de este miércoles y se ha dado por extinguido a las 20,30 horas, según ha informado el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) en su perfil oficial de la red social 'X', consultado por esta agencia.