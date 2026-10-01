Decretos de vivienda beneficiarían a 61.300 alquileres y 144.200 personas en la provincia de Granada según el Gobierno

Archivo - El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO - Archivo

GRANADA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España calcula que las medidas recogidas en los reales decretos de vivienda impulsados por el Ejecutivo beneficiarían a 61.300 contratos de alquiler de vivienda a precio de mercado, en los que residen unas 144.200 personas. Esto supondría, según el subdelegado en la provincia, José Antonio Montilla, un ahorro anual de 6,9 millones de euros.

De los referidos contratos, y según señalan en un comunicado, 13.000 (el 21,2%) quedarían congelados, mientras que 48.300 tendrán limitada la subida a un máximo del 2%, por lo que el ahorro estimado para los hogares inquilinos de Granada es de 6,9 millones de euros al año.

En detalle, Montilla ha explicado que en los hogares con la renta congelada, el ahorro medio sería de 19,6 euros al mes, unos 235 euros al año; mientras que en los que tienen limitada la subida al 2%, el ahorro medio sería de 3,5 euros al mes, unos 42 euros al año.

El representante del Gobierno señala que estas medidas cobran especial relevancia ante la subida de la inflación, que ha alcanzado el 4,9% en septiembre, ya que evitan que los contratos vinculados al IPC afronten incrementos elevados en la actualización de la renta.

Desde la Subdelegación precisan que todos los datos son estimaciones realizadas a partir del Panel de Hogares de 2023 de la AEAT, la Encuesta de Condiciones de Vida de 2025 y los datos del IPC y del IRAV del INE.

"Los decretos leyes de vivienda que se someten a convalidación son muy importantes para la ciudadanía de Granada porque prohíben los desahucios de las personas más vulnerables, porque permiten la renovación automática de los contratos de alquiler, pero también porque limita el precio de esos contratos de alquiler", ha dicho Montilla.

"Por eso, tenemos que pedir a los siete diputados de la provincia de Granada, sean del grupo parlamentario que sean, que apoyen la convalidación de estos decretos leyes que son tan importantes para la ciudadanía de Granada, al margen de cuál sea su ideología", ha concluido.