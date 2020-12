La defensa de Fernández pide absolverle de Acyco por el "desierto probatorio" y el "grave error" de juzgarle

Avisa de que el tribunal está ante su "última ocasión para restaurar el orden jurídico" vulnerado al someter a juicio al exconsejero

La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla ha continuado este martes con la fase de informes de las partes del juicio relativo a las subvenciones autonómicas concedidas a la empresa de Dos Hermanas (Sevilla) Aceitunas y Conservas (Acyco), una pieza separada de la macro causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares o innecesarios y las ayudas directas y sin publicidad, con cargo a los presupuestos de la Junta de Andalucía.

Durante la sesión, Alfonso Martínez del Hoyo, abogado defensor del exconsejero de Empleo Antonio Fernández, ha solicitado la absolución del mismo, ante el "clima de desertización probatoria" que la vista oral arroja con relación a los cargos atribuidos al exconsejero, a quien las acusaciones achacan "conocer y consentir" los hechos" investigados, pero "sin explicar cómo o cuándo habría conocido" o tolerado las actuaciones señaladas, tanto en su papel de consejero como en su rol previo de viceconsejero, según el letrado.

Y es que según ha avisado, Antonio Fernández "no ha suscrito un sólo documento relacionado" con los fondos autonómicos cosechados por Acyco y sometidos a investigación y ni en las conclusiones ni en los informes finales de las acusaciones (la Fiscalía, la Junta y el PP andaluz) figuran "hechos concretos protagonizados por Antonio Fernández.

Además, y especialmente, Martínez del Hoyo ha señalado la decisión del tribunal de no acceder a la petición de excluir del juicio a los ex altos cargos de la Junta de Andalucía afectados o juzgados en la causa judicial relativa al denominado como "procedimiento específico" mediante el cual eran financiadas las subvenciones para los ERE o para las empresas, figurando Fernández entre los mismos y siendo condenado por la sentencia emitida al respecto por la Sección Primera de la Audiencia.

Aunque las defensas de los ex altos cargos de la Junta afectados por dicha causa judicial habían invocado el afán "globalizador" de la misma, recordando el principio 'non bis in idem' que impide que un mismo hecho resulte sancionado más de una vez y el criterio de la Sección Séptima de la Audiencia en ese sentido, la Sección Tercera resolvió que los hechos juzgados con relación a Acyco "no han sido objeto de enjuiciamiento en el denominado procedimiento específico" juzgado por la Sección Primera con la sentencia ya descrita.

Invocando el mencionado criterio de la Sección Séptima de la Audiencia, el abogado de Fernández ha rememorado el auto de fecha 2 de enero de 2018 emitido por dicha instancia excluyendo a Fernández de esta pieza en aplicación del citado principio 'non bis in ídem',

tras lo cual ha insistido en que el exconsejero "no debería haber sido sometido a juicio", algo que ha considerado como un "grave error judicial".

En ese sentido, Martínez del Hoyo ha avisado de que la Sección Tercera de la Audiencia está ante su "última ocasión para restaurar el orden jurídico" que a su entender ha sido vulnerado, absolviendo a Fernández y facilitando así una "salida" a la situación, "aunque sea por la puerta de atrás". No obstante, ha pedido que se reconozca que "no se debió juzgar" a Antonio Fernández.

