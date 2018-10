La defensa de Viera renuncia a la declaración como testigo de ex directora general de Trabajo del Ministerio

Publicado 04/09/2018 14:18:01 CET

Soledad Córdova, investigada en la pieza de Faja Pirítica, defendió ante la juez Núñez que la Junta tenía "plenas competencias" para dar ayudas extraordinarias en materia laboral

SEVILLA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El juicio que celebra la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla contra 22 ex altos cargos de la Junta, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas sociolaborales y directas a empresas en crisis en el marco de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares ha retomado este martes las sesiones tras el mes de agosto, con la renuncia de algunas defensas a testigos propuestos, destacando la del abogado del exconsejero de Empleo José Antonio Viera a la testifical de la ex directora general de Trabajo desde 1991 a 2004, Soledad Córdova.

La sesión 94 del juicio político de los ERE ha comenzado este martes con la bienvenida del presidente del tribunal, el magistrado Juan Antonio Calle Peña, a las partes, esperando que hayan descansando durante el verano. A continuación, algunas defensas han renunciado expresamente a testigos propuestos, de los doce que estaban citados para las sesiones de hoy, este miércoles y el próximo lunes y con los que se terminará la fase testifical.

Así, el abogado del exconsejero de Empleo Antonio Fernández ha renunciado al testigo Juan Manuel Fuentes Doblado, ex director general de Formación para el Empleo e investigado en la pieza que investiga los 33 millones que recibieron las empresas del Grupo Prescal, pertenecientes al exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda, en concepto de subvenciones excepcionales a la formación y a la contratación dentro de la causa abierta por las presuntas irregularidades en los cursos de formación financiados por la Junta.

De otro lado, el abogado de José Antonio Viera ha expresado su renuncia a Isabel Alonso Bonilla, secretaria del consejero, y a Soledad Córdova, quien actualmente se encuentra como investigada en la pieza separada que aborda las ayudas estatales concedidas para las prejubilaciones de los mineros de la Faja Pirítica de Huelva.

Según ha señalado a Europa Press el letrado José Manuel Herrera, la declaración de Córdova no es tan relevante para la defensa de su cliente pues, bajo su criterio, la existencia de un marco legal para la concesión de las ayudas investigadas ya se ha abordado durante la vista oral.

Cabe recordar que Córdova, quien fuese directora general de Trabajo del Ministerio de Trabajo, defendió ante la titular del Juzgado de Instrucción número 6, María Núñez Bolaños, en su declaración en octubre de 2017 que las ayudas estatales investigadas fueron concedidas conforme a la Orden Ministerial emitida en 1995, de forma que "cumplían los requisitos exigidos" por dicha orden y por tanto todo "fue legal".

José Manuel Herrera, abogado del exconsejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico José Antonio Viera, solicitó durante las cuestiones previas la comparecencia de Córdova para que profundizara en el "sistema legal" seguido por el Ministerio de Trabajo para las ayudas estatales para las prejubilaciones de mineros de la Faja Pirítica de Huelva y poder averiguar cómo podría incidir o no la orden ministerial de 1995 en las subvenciones concedidas desde la Administración andaluza.

Durante su declaración como investigada ante la juez Núñez, Córdova, que sólo respondió a la instructora y a su defensa, puso de manifiesto que la ayuda concedida por el Gobierno se otorgó conforme a la Orden Ministerial de 1995, de forma que "cumplía los requisitos exigidos" por dicha Orden y por tanto "fue legal".

Córdova indicó que, en el caso de las ayudas que otorgó la Junta, "desconoce el procedimiento de concesión" que se siguió, aunque señaló que la Administración autonómica tenía "plenas competencias" para otorgar ayudas extraordinarias en materia laboral.

EX LETRADA JEFE DE LA CÁMARA DE CUENTAS PIDE NO DECLARAR POR SALUD

Por otro lado, el tribunal ha informado a la Sala que Margarita Regli, ex letrada jefe de la Cámara de Cuentas, ha presentado un informe médico aludiendo que no está en condiciones de comparecer. Igualmente, el médico forense ha elaborado un informe en el que corrobora que la testigo no se encuentra en las condiciones adecuadas de declarar. El presidente del tribunal ha preguntado a las partes que propusieron a esta testigo para que se pronunciaran sobre este hecho.

Así, la defensa del expresidente de la Junta José Antonio Griñán y el ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano y el abogado defensor de Jacinto Cañete, ex director general de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), han solicitado dar por reproducida el audio de la declaración de Regli en fase de instrucción, mientras la defensa del exconsejero de Innovación Francisco Vallejo ha pedido que se diera lectura y oír el audio de la declaración para añadirla al material probatorio del juicio. El resto de las partes no se ha opuesto a estas peticiones y ahora tendrá que tomar una decisión el tribunal al respecto.