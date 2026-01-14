El Defensor andaluz cierra la queja por la tramitación del Bono Carestía con críticas a que se "priorice la celeridad"

Archivo - El Bono Carestía es una ayuda de la Junta que persigue mitigar el impacto de la subida de los precios en los colectivos más vulnerables. - JUNTA DE ANDALUCIA - Archivo

SEVILLA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo Andaluz ha cerrado la queja de oficio abierta por la tramitación --bases reguladoras-- del Bono Carestía, una ayuda económica de 200 euros de la Junta de Andalucía. Este bono tiene como destinatarias aquellas unidades familiares con menores a cargo, empadronadas en un domicilio en Andalucía, con unos ingresos inferiores a tres veces el Iprem anual vigente. Es obligatoria la solicitud telemática y se priorizan las solicitudes por orden de entrada.

En su escrito, de 2 de enero, consultado por Europa Press, el órgano muestra su "desacuerdo" con el carácter "asistencial" que "otorga" la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad porque "frente a políticas asistenciales, consideramos necesario que se implementen otras políticas públicas garantistas de derechos".

El Defensor del Pueblo Andaluz insiste en su escrito que "no considera justificado anteponer la celeridad para pagar 200 euros frente a la necesidad de que esta cantidad llegue a quien más lo necesita". "Probablemente --continúa--, existen personas sin habilidades digitales y sin acceso estable a internet que no han podido llegar a tiempo ni tan siquiera para pedir ayuda a alguna de las entidades descritas, por lo que este procedimiento --concurrencia competitiva-- les restó valor en la competición de soliciar el primero el Bono Carestía".

Como la Consejería no ha "desatendido" su obligación de dar respuesta a las peticiones realizadas por el Defensor en su queja de oficio, la Oficina ha procedido al cierre de la actuación "considerando su respuesta una discrepancia técnica en cuanto que consideran --la Administración-- que el procedimiento de competencia no competitiva y el uso de tecnologías informáticas son suficientes para garantizar el principio de igualdad de oportunidades a quien más lo necesita".

En cuanto a la tramitación electrónica, que la Consejería defiende porque evita "demoras" y porque existe una "alta familiaridad digital de las familias andaluzas", la institución entiende que está "presunción de acceso digital no parece que tenga un verdadero sustento en la realidad, dado que sigue existiendo un colectivo de personas con residencia en Andalucía, potencialmente beneficiarias, a las que no se les puede presuponer que puedan acceder de manera inmediata a una conexión a internet libre y ininterrumpida".

El 10 de abril de 2024 se publicó la Orden mediante la cual se efectúa convocatoria del Bono Carestía y se aprueban las bases reguladoras para su concesión. Una convocatoria que, tal y como se recoge en la misma, tiene como finalidad entre otras cuestiones, "generar un impacto positivo directo sobre el poder adquisitivo de las familias y salvaguardar su dinámica económica, priorizando a los hogares de mayor vulnerabilidad".