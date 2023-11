El Defensor del Pueblo Andaluz conmemora su 40 aniversario bajo el lema 'No asumas como normal lo inaceptable'

SEVILLA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo andaluz inicia el próximo 1 de diciembre en Sevilla los actos con motivo de su 40 aniversario bajo el lema 'No asumas como normal lo inaceptable', porque, ha destacado, "lo que no se puede hacer en la conquista de los derechos sociales, que tanto costó, es que se queden dormidos, desdibujados, que se acepte que ya no podemos hacer más".

Así lo ha indicado el Defensor, Jesús Maeztu, en una desayuno informativo en el Parlamento, en el que tras dejar claro que no repetirá en el mandato, "creo que ha llegado el final", ha apuntado que "techo digno, renta básica y suministros de luz y agua garantizados es el paquete mínimo de ciudadanía y eso hay que seguir manteniéndolo, pese a que mucha vivienda digna empieza a quebrarse".

"En esta reflexión hemos hecho los 40 años", y aunque "estoy orgulloso, también estoy psicológicamente preocupado porque no queremos meter este aniversario en una fiesta de resultados brillantes, ante un clima de falta de paz y de conflictos bélicos", ha manifestado Maeztu, para añadir que cuando el año próximo comience el mandato siguiente "queremos que se refuerce lo que hemos preparado en nuestra agenda 22/24".

De este modo, ha presentado los que serán dos actos "de peso" y "los dos pilares de este proyecto" conmemorativo. El primero tendrá lugar este viernes, 1 de diciembre, en el CaixaForum de Sevilla a partir de las 12,30 horas y contará con representante de los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Asistirán el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, y el del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, así como el Defensor estatal, Ángel Gabilondo, y los nueve defensores autonómicos, ex presidentes del Parlamento y sociedad civil de Andalucía occidental.

Maeztu ha mostrado su interés en que haya tantas autoridades y tantos poderes para decirles que "cuiden esta institución, que no es una institución normalita, no es una más, es una institución que de alguna manera mejora el poder". "Nuestro poder no es coercitivo, es de persuasión, de convencimiento, de buenas resoluciones, de demostrar con argumentos el interés y la voz de los que no tienen voz", ha subrayado.

Ha añadido que "si esa institución no es autónoma, ágil, cercana y no tiene procedimientos flexibles, no vale para nada", al tiempo que ha indicado que el Defensor "obra según su criterio y autonomía", por lo que si recae en un órgano unipersonal, este "tiene que tener unos estándares éticos impresionantes, cercano, sensible al dolor de la gente y con empatía para ser palanca de cambio", ya que si no "no vale para nada y será uno más, lejano, burocrático, liado en procedimientos tediosos; si es un cromo repetido esta institución cae en barrena".

"Esa es mi ilusión, el 1 de diciembre, decirles que por favor respeten la autonomía, la independencia" y que quien detente el cargo "tenga un perfil como palanca de cambio para todos los ciudadanos, pero sobre todo para los de la cola". "Hay que aminorar las diferencias", ha remarcado.

Asimismo, Maeztu ha indicado que el 23 de abril en Fundación CajaGranada será el cierre de los actos conmemorativos de este 40 aniversario, con la participación de la sociedad civil de Andalucía oriental. "Me reuniré con todos los colectivos, el Tercer Sector, con todos los que son la masa madre de las quejas de los ciudadanos, todos los que han alimentado el quehacer de esta institución", ha destacado.

Además, el Defensor ha presentado el logo de esta aniversario, un vídeo y la revista conmemorativa, una publicación sobre la defensa de los derechos por parte del Defensor del Pueblo andaluz en sus 40 años de historia gracias a la mirada de otro agente democrático como son los medios de comunicación. Igualmente, se ha colocado una lona en la fachada de la institución y se celebrará una exposición en el Parlamento.

Por otra parte, y cuestionado sobre si en el ámbito de la atención sanitaria percibe que llegan más quejas, el Defensor andaluz ha apuntado que "la presión no es igual que cuando la covid". Así, ha indicado que presenta "serias dificultades" en zonas básicas de salud específicas, cuyos habitantes, mayores y niños, "se ven afectados por la insuficiencia de médicos de familia y pediatras en sus centros de salud y consultorios, con plazas vacantes que los profesionales no eligen como destino".

APUESTA POR UN REENFOQUE "ESTRATÉGICO" EN SALUD MENTAL

Ha señalado, igualmente, que la atención sanitaria afronta "una alta demanda" de intervenciones quirúrgicas, que "dilata los tiempos de respuesta asistencial más allá de los plazos razonables", y, además, "necesita enfrentar la insuficiencia de determinados tipos de especialistas, en un contexto agravado por retos objetivos inminentes, como el gran porcentaje de población envejecida y la jubilación de profesionales sanitarios".

Y sobre salud mental, ha instado a un proceso de "reenfoque estratégico y asistencial, adoptando un cambio de modelo", y ha mostrado su especial preocupación por "la respuesta a los intentos de suicidio".

En este sentido, Jesús Maeztu ha resaltado la celebración el próximo 14 de diciembre de una jornada con Save the Children sobre la salud mental en la infancia, y ha puesto en valor las realizadas sobre personas mayores en Cádiz y otra el 6 de noviembre sobre entornos vulnerables.