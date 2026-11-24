Presentación del informe del Defensor del Profesor de ANPE Andalucía correspondiente al curso 2025-2026. - ANPE ANDALUCÍA

JAÉN 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Profesor de ANPE Andalucía atendió de 284 casos durante el curso 2025-2026, frente a los 191 registrados en el curso, lo que "supone un aumento del 48,7 por ciento, con 93 consultas más".

De este modo, ha habido un "incremento significativo" de los docentes que han necesitado orientación, asesoramiento o acompañamiento ante situaciones que afectan a su labor profesional, según ha informado el sindicato en la presentación del balance de este servicio este martes en Jaén.

Estas cifras corresponden a los casos recibidos por este departamento y no constituyen una estimación estadística del conjunto del profesorado andaluz, si bien "permiten identificar las principales dificultades comunicadas por los docentes y observar la evolución de los conflictos" que le llegan.

Por etapas educativas, el 42,6 por ciento de las consultas correspondió a profesorado de Primaria y el 40,5 por ciento, de Secundaria. Además, el 39,1 por ciento de los profesionales atendidos tenía más de 15 años de experiencia, "un dato que recuerda que la trayectoria docente no inmuniza frente a los conflictos ni frente al desgaste que pueden generar".

El impacto emocional continúa siendo especialmente preocupante. El 86,6 por ciento de los docentes atendidos manifestó ansiedad, seis puntos porcentuales más que el curso anterior. Asimismo, el 23,9 por ciento dijo haber necesitado una baja laboral y el 13,4 por ciento refirió síntomas de depresión. "Estos indicadores ponen de relieve la importancia de prevenir los riesgos psicosociales y de ofrecer una respuesta temprana y especializada", ha destacado ANPE Andalucía.

MOTIVOS DE CONSULTA

Los problemas relacionados con el alumnado representaron el 42,6 por ciento de las consultas frente al 34 por ciento del curso anterior. Entre los comportamientos descritos, sobresalen las faltas de respeto al profesorado (15,5 por ciento), las falsas acusaciones (11,6 por ciento) y las amenazas (9,2 por ciento). También aumentaron las dificultades para impartir clase, que pasaron del 7,3 al 12,3 por ciento, así como los casos de ciberacoso, del 2,1 al 3,2 por ciento.

Los conflictos con las familias constituyeron el 44,7 por ciento de las situaciones reportadas y fueron el bloque más frecuente. Dentro de este ámbito, figuran las falsas acusaciones, que aumentaron del 22,5 al 27,5 por ciento, y el acoso al profesorado, con un 21,8 por ciento. Las quejas y reclamaciones ante el centro o la Inspección representaron el 14,4 por ciento. El servicio también constata un incremento de situaciones de agresión física y ciberacoso contra docentes.

Por otra parte, el 34,5 por ciento de los casos incluyó otros problemas vinculados al contexto organizativo y administrativo de los centros: falta de apoyo o de recursos, dificultades de coordinación, proyectos sin financiación o formación suficiente, expedientes disciplinarios, aplicación inadecuada de las normas de convivencia y conflictos relacionados con los equipos directivos o con otros profesionales.

El sindicato ha explicado que estos porcentajes relativos a alumnado, familias y otros problemas describen las situaciones comunicadas al servicio y pueden concurrir en un mismo caso, por lo que "no deben interpretarse como categorías excluyentes".

APLICACIÓN DE LA LEY DE AUTORIDAD DEL PROFESORADO

ANPE Andalucía considera que la Ley 3/2021, de 26 de julio, de Reconocimiento de Autoridad del Profesorado, es un instrumento fundamental para respaldar la función docente. Su desarrollo mediante el Decreto 209/2025, de 16 de diciembre, supone un paso relevante al concretar medidas de asistencia jurídica y psicológica y articular las unidades de apoyo al profesorado en las provincias andaluzas.

El reto ahora es garantizar que este marco normativo llegue de manera efectiva a los centros y a los profesionales que lo necesitan: con recursos suficientes, procedimientos ágiles, información clara y una atención accesible. En este sentido, ha demandado "su aplicación real y homogénea, así como el seguimiento de su funcionamiento para detectar necesidades y corregir posibles dificultades".

En cuanto a los apoyos, el 35,9 por ciento de los docentes señaló haber contado con respaldo de distintos recursos de su entorno educativo, como compañeros, equipos directivos u otros miembros de la comunidad educativa. Un 13 por ciento identificó específicamente el apoyo de la Inspección Educativa. Estos datos permiten reconocer los apoyos existentes y, al mismo tiempo, subrayan la importancia de reforzar los mecanismos de acompañamiento y coordinación.

El 98,6 por ciento de los docentes que acudieron al servicio recibió asesoramiento y el 73,9 por ciento contó con apoyo y acompañamiento. Entre las actuaciones realizadas figuran el asesoramiento jurídico (34,2 por ciento), la información sobre normativa y legislación (15,8 por ciento) y la intervención de delegados de ANPE (18 por ciento). El teléfono fue la principal vía de contacto (78,5 por ciento de las consultas), junto con la atención presencial en las sedes provinciales.

ÁMBITO JUDICIAL

Esta atención se complementa con el trabajo de asesoría jurídica de ANPE. La importancia de denunciar y de tener asesoramiento especializado queda reflejada en tres resoluciones judiciales. Dictadas entre 2020 y 2026, reflejan la respuesta judicial ante amenazas, intimidaciones y agresiones sufridas por profesionales de centros educativos andaluces.

Las condenas comprenden multas, medidas de alejamiento y, en el caso de Alcalá la Real (Jaén) , dos delitos leves continuados de amenazas, un delito leve de amenazas y un delito leve de maltrato de obra sin lesión. Se imponen tres multas de tres meses y una de dos meses, todas a cuatro euro diarios (1.320 euro en cálculo orientativo de 30 días por mes), prohibiciones de comunicación y aproximación inferior a 150 metros durante seis meses, indemnización de 3.660 euros y costas.

"Estos casos subrayan la importancia de la prevención, la protección jurídica y el respaldo institucional al personal de los centros. Son ejemplos de que los hechos denunciados, cuando se acreditan, pueden tener respuesta judicial y de que las conductas contra los profesionales de los centros no deben quedar sin consecuencias", ha resaltado.

Además como novedad, ANPE ha puesto en marcha un gabinete psicológico gratuito para sus afiliados, con el objetivo de ampliar la atención y el acompañamiento ante las consecuencias emocionales que pueden derivarse de los conflictos en el ámbito educativo.

Finalmente, el sindicato ha considerado prioritario avanzar en un Estatuto de la Función Docente que delimite con claridad derechos, deberes, funciones y responsabilidades; dotar a los centros de más recursos humanos y materiales; reducir las ratios; reforzar la formación permanente; disminuir la burocracia y consolidar medidas de prevención de riesgos psicosociales y protección de la salud emocional del profesorado.