Defensor del Pueblo Andaluz cree que la memoria histórica es "cerrar heridas" y ante eso "nadie debe oponerse"

Publicado 12/02/2019 13:54:20 CET

SEVILLA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Defensor de Pueblo Andaluz y Defensor del Menor en funciones, Jesús Maeztu, ha defendido que la memoria histórica no es una materia que está para "abrir heridas", sino para "cerrarlas", por lo que cree que "nadie debe oponerse" a que se "cierren" las mismas. "La memoria no es abrir heridas, es cerrarlas", ha remachado.

Maeztu, que se ha reunido este martes en Sevilla con la presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet, ha asegurado, en declaraciones a los periodistas, que la memoria histórica ya tiene una parte de "reconciliación" por lo que "no habría que volverla a llevar hacia una reconciliación" y, de otro lado, tiene una parte "fundamental" que es la de "cerrar heridas". "No se trata de venganza, se trata de no repetición, nada de ajustes de cuentas sobre el pasado, sino de la no repetición y la restauración", ha añadido.

Para el defensor, la parte que hay que "restaurar" es aquella que corresponde los familiares de las víctimas de la guerra civil y el franquismo para que puedan "enterrar a sus seres queridos", eso es algo que "un defensor tiene que defender sí o sí". Por lo tanto, según ha continuado, hay "argumentos suficientes y voluntad de consenso" para que, más allá del "ruido", se pueda coincidir en una postura sobre la memoria histórica.

"Hablo con personas mayores que dicen que su pena es morirse sin haber enterrado a sus familiares", ha relatado Maeztu, quien ha añadido que ante el hecho de que familias puedan localizar a sus seres queridos y poderles dar una sepultura digna "nadie debe oponerse" y "todo lo demás es ruido". Además, ha señalado, haciendo hincapié en su imparcialidad, que "hay leyes que no pueden ir para atrás".

Con todo, ha concluido que hay cuestiones que ya, en el siglo XXI, "no están en cuestión" y ahora "todo el mundo está de acuerdo en el pacifismo y nadie quiere guerras". "¿Por qué no añadimos la igualdad?", se ha preguntado.