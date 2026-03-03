El Gran Teatro Falla de Cádiz acoge el miércoles la gala de los Premios Andalucía de los Deportes 2025

Galardones de los Premios Andalucía de los Deportes 2025, que se celebrarán en Cádiz - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gran Teatro Falla de Cádiz va a acoger este miércoles 4 de marzo, a partir de las 20,00 horas, la gala de los Premios Andalucía de los Deportes 2025, con los que han sido distinguidos, entre otros, el piloto sevillano José Antonio Rueda, la atleta granadina María Pérez, el Unicaja de Baloncesto, el CD Amivel y el CAB Estepona, entre otros.

Con estos galardones, la Consejería de Cultura y Deporte distingue anualmente a los protagonistas más destacados en el ámbito deportivo de la comunidad autónoma, ha indicado la Junta en una nota.

La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, ha argumentado que los premiados son "unos referentes por sus éxitos a nivel nacional e internacional", pero también por ser "un espejo en el que poder mirarse los más jóvenes, que se están iniciando en su práctica deportiva".

En su opinión, estos galardones muestran "el gran momento que atraviesa el deporte andaluz", sus protagonistas, deportistas, clubes y federaciones, que "nos representan por todo el mundo, dando lo mejor de nuestra tierra allí donde compiten".

En la gala se premiará a la Federación Andaluza de Vela como Mejor Gestor Deportivo, obtenido por el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Vela Bahía de Cádiz, con sede en El Puerto de Santa María. También tendrá su reconocimiento la campaña 'En la UCA juega limpio: El deporte educa', de la Universidad de Cádiz, a la Mejor iniciativa de prevención y lucha contra la violencia, racismo, xenofobia, intolerancia y actitudes o comportamientos sexistas en el deporte.

Igualmente, la remera gaditana Esther Fuerte recibirá el reconocimiento al Premio Javier Imbroda como Deportista con Mejor Expediente Académico por los resultados conseguidos en el Campeonato de Europa Juvenil, en el Campeonato del Mundo Junior y en el de Europa Sub 19, competiciones donde alcanzó la medalla de plata, así como por los resultados académicos logrados, con un 9,2 de media en segundo de Bachillerato.

El premio Al Mejor Deportista recaerá en esta ocasión en el piloto José Antonio Rueda, que se proclamó campeón del mundo de Moto 3, mientras que el galardón A la Mejor Deportista lo recibirá de nuevo la marchadora granadina María Pérez, tras lograr la medalla de oro en los 20 y los 35 kilómetros marcha en el Campeonato del Mundo de Atletismo celebrado el pasado año en Tokio (Japón).

El atleta onubense José Nicolás Castaño será acreedor del premio Al Mejor Deportista con Discapacidad, tras haber obtenido la medalla de oro en el Campeonato de Europa de Pista Cubierta 800 metros, en el Campeonato del Mundo de Campo a Través 2.000 metros y en el Campeonato del Mundo por Equipos de Cross; mientras que el galardón A la Mejor Deportista con Discapacidad será para la surfista malagueña Sarah Almagro, por los resultados obtenidos en el Campeonato del Mundo de Surf Adaptado y en el Campeonato de Europa de Surf Adaptado, donde obtuvo la medalla de oro.

El premio A la Promesa del Deporte Masculino recaerá en el jugador de baloncesto cordobés Guillermo del Pino, tras lograr el primer puesto en el Eurobasket Sub 18 con la Selección Nacional.

Por su parte, el correspondiente a A la Promesa del Deporte Femenino se entregará a las tiradoras cordobesas Noelia Pontes e Irene del Rey, por alcanzar el primer puesto en el Campeonato de Europa de Tiro Olímpico TRAP y el segundo puesto en el Campeonato de Europa por Equipos Femenino.

Como premio Al Mejor Equipo Masculino se reconocerá ex aequo a los malagueños Unicaja Baloncesto y CD Amivel, por la consecución en 2025 del FIBA Basketball Champios League y la Copa del Rey y de la Eurocup 3 de Baloncesto en Silla de Ruedas, respectivamente. El galardón Al Mejor Equipo Femenino lo recogerá el club malagueño de baloncesto CAB Estepona, tras conseguir un histórico ascenso a la Liga Femenina Endesa.

Por último, el jurado ha decidido conceder cinco menciones especiales a la jugadora de pádel malagueña Carolina Navarro, al piloto jiennense José Luis Criado, al jinete sevillano Luis Astolfi, a la Federación Andaluza de Bolos y a los Juegos Mediterráneos de Almería 2005 al cumplirse el veinte aniversario de su celebración.