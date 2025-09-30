El Defensor del Pueblo andaluz ofrece su ayuda a Antifraude para garantizar el funcionamiento de la Administración

SEVILLA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo andaluz en funciones, Jesús Maeztu, y el director de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción (OAAF), Francisco de Paula Sánchez Zamorano, han coincidido este martes en la necesidad de colaboración para garantizar un funcionamiento "adecuado" de la Administración y de los presupuestos públicos.

En una atención a los medios de comunicación previa a un primer encuentro institucional --Sánchez Zamorano tomó posesión el pasado julio--, el Defensor del Pueblo andaluz ha destacado su papel como garante y protector de los derechos de la ciudadanía y ha ofrecido la colaboración de la institución para "sanear" la política. La Oficina Antifraude "hace una gran contribución a la cultura de paz, para evitar que la gente joven se aparte de la política y demostrar que la política es una actitud noble. En ello encontrará toda mi ayuda", ha afirmado Jesús Maeztu y recogido el Defensor en una nota de prensa.

Por su parte, el director de la OAAF, Francisco de Paula Sánchez Zamorano, ha agradecido la recepción del Defensor del Pueblo andaluz dentro de una ronda de visitas a autoridades, y ha destacado la necesidad de colaboración entre ambas instituciones gracias a contar con competencias bien delimitadas entre uno y otro, "con el objetivo común de que la Administración pública funcione como el ciudadano espera que funcione".

Sánchez Zamorano ha señalado la "necesidad" de la lucha contra la corrupción, "un fenómeno que alcanza niveles intolerables y que crea desafección en la ciudadanía" y ha garantizado que "este órgano supone un instrumento adecuado para tratar de luchar en la medida de lo posible, corregir y minorar la corrupción".