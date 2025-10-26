El Defensor del Pueblo Andaluz pone el foco en la salud mental y el bienestar emocional del alumnado

SEVILLA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo Andaluz en funciones y Defensor de la Infancia y Adolescencia de Andalucía, Jesús Maeztu, participará en las XXXVIII Jornadas de Coordinación de Defensorías del Pueblo, que se celebran en Zaragoza del 26 al 29 de octubre de 2025.

En el marco de este encuentro, Maeztu asumirá la moderación de la mesa redonda 'Salud mental y bienestar emocional en el entorno escolar', programada para el martes 28 de octubre, y en la que se abordarán los retos de prevención, detección temprana y respuesta coordinada al malestar emocional del alumnado, con la participación de responsables educativos y profesionales del ámbito psicosocial, según ha informado la Defensoría andaluza en una nota de prensa.

La mesa redonda conducida por Maeztu en su condición de Defensor del Pueblo Andaluz contará con la participación de Ana Moracho, directora general de Política Educativa del Gobierno de Aragón; Javier Mediel, coordinador de AFDA; Concepción Breto, directora del CEIP Parque Europa de Utebo; y Eva Querol, asesora del Área de Infancia del Síndic de Greuges de Catalunya.

La Defensoría andaluza contará, asimismo, con la intervención de la asesora del Área de Infancia del Defensor del Pueblo de Andalucía, Mayte Salces, en la mesa 'Acoso y soledad en la infancia y la adolescencia', prevista también el martes. Esta mesa situará el foco en la identificación de factores de riesgo, la protección de las víctimas y la mejora de los circuitos de coordinación institucional para una atención integral.

El programa de trabajo de las jornadas integra, además, un espacio de diálogo con adolescentes bajo el título 'Tu voz importa', fijado para el miércoles 29 de octubre, con la participación de menores en representación, entre otras, de la Defensoría de la Infancia de Andalucía. La clausura está prevista ese mismo día. Con carácter general, las actividades se desarrollarán en el Edificio Caja Rural de Aragón y en la Sede del Justicia de Aragón.

La presencia del Defensor del Pueblo Andaluz en Zaragoza responde al objetivo de reforzar la cooperación entre instituciones garantes de derechos y de trasladar a Andalucía las mejores prácticas identificadas en materia de bienestar emocional del alumnado, lucha contra el acoso y reducción de las desigualdades educativas, en línea con la temática central de las Jornadas.