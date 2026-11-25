La defensora del pueblo andaluz, Marta Bosquet, en el acto con motivo del 25N en San Telmo. - DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ

SEVILLA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Defensora del Pueblo Andaluz, Marta Bosquet, ha llamado este 25 de noviembre a combatir todas las formas de violencia contra las mujeres y ha alertado de las conductas de control que se detectan entre jóvenes, como vigilar el teléfono, las redes sociales o las amistades. Con motivo del Día internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer, Bosquet ha asistido al acto institucional de la Junta de Andalucía en el Palacio de San Telmo, donde se ha recordado a las víctimas andaluzas y se ha leído la declaración aprobada por el Consejo de Gobierno.

En un mensaje difundido en sus redes sociales, la Defensora ha recordado que la violencia contra las mujeres "vulnera derechos fundamentales" y ha advertido de que "no podemos normalizar el miedo, el control, la humillación o el silencio". Bosquet ha reafirmado el compromiso de la Defensoría del Pueblo Andaluz y de la Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía con la protección de las víctimas y la defensa de sus derechos. Asimismo, ha señalado que la institución seguirá trabajando para que las administraciones respondan "con sensibilidad, rapidez y sobre todo con eficacia".

La Defensora se ha dirigido expresamente a las mujeres que están sufriendo violencia. "No estás sola", les ha trasladado, al recordarles que cuentan con el apoyo de la Defensoría, de las instituciones y de la sociedad. "Pedir ayuda es el primer paso para recuperar tu libertad y la vida", ha afirmado. Bosquet ha cerrado su mensaje con un llamamiento al conjunto de la sociedad. "Erradicar la violencia contra las mujeres es una responsabilidad de todos", ha concluido.