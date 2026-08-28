La Delegación y las subdelegaciones del Gobierno en Andalucía han incorporado a 176 funcionarios en lo que va de año

Archivo - La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, llega a una reunión de trabajo con entidades inscritas en el Registro Electrónico de Colaboradores de Extranjería (Recex), en la Subdelegación de Gobierno de Málaga. (Foto de a - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 176 funcionarios se han incorporado a los distintos servicios públicos de la Delegación y las subdelegaciones del Gobierno de España en Andalucía entre los meses de enero y junio de este año "dentro del mayor proceso de incorporación efectiva de personal en la historia de la administración periférica".

Así lo ha resaltado la Delegación del Gobierno en un comunicado difundido este viernes, 28 de agosto, en el que el delegado del Ejecutivo central en Andalucía, Pedro Fernández, ha defendido que "este proceso deja constancia del compromiso firme del Gobierno de España con el fortalecimiento de los servicios públicos, la mejora de la atención a la ciudadanía, ampliando la plantilla de una Administración General del Estado para hacerla más cercana, accesible y ágil, con independencia de donde se viva".

"Somos un país que avanza gracias a lo público, y este esfuerzo en empleo público lo demuestra", ha apostillado el delegado del Gobierno en esa línea.

Desde la Delegación del Gobierno han subrayado que la incorporación de este nuevo personal en Andalucía --que pertenece a los grupos C1, C2 y A2-- permitirá especialmente "reforzar servicios estratégicos como Extranjería, las unidades de Violencia sobre la Mujer o los centros de vacunación internacional, y seguir acercando la administración a todos los municipios a través de iniciativas como 'La Administración cerca de ti'".

También desde el Gobierno defienden que han puesto en marcha "un importante proceso de renovación y refuerzo de plantillas", que en todo el país ha permitido la incorporación, de momento, de 945 nuevos funcionarios de los subgrupos C1 y C2, tras "superar los procesos selectivos y un largo período de preparación".

Gracias a estas nuevas incorporaciones, la Administración General del Estado "fortalece sus servicios públicos y asegura el relevo generacional de las plantillas, preparando a la Administración General del Estado de cara a afrontar los próximos desafíos", han concluido desde el Gobierno.