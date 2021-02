Delegada del Gobierno en Andalucía pide calma a la ciudadanía de Linares (Jaén) y valora el "magnífico servicio" del CNP

MARTOS (JAÉN), 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Andalucía, Sandra García, ha solicitado este lunes "sensatez y calma" a la ciudadanía de Linares (Jaén) tras los altercados ocurridos en la ciudad después de la agresión a un hombre y su hija por parte de dos agentes de la Policía Nacional que estaban fuera de servicio, al tiempo que ha valorado el "magnífico servicio público" de este cuerpo.

A preguntas de los periodistas en el municipio jiennense de Martos, donde ha visitado la sede de la Fundación Andaltec, donde ha lamentado unos hechos cometidos por parte de un subinspector y un agente para los que se ha decretado prisión provisional.

Ha asegurado que "no representan para nada a la Policía Nacional", desde el que, además, se ha actuado "con total transparencia". Igualmente, ha considerado que "no representa para nada lo que es el pueblo de Linares" los disturbios que se produjeron el sábado y que se saldaron con 13 detenidos y una veintena de policías heridos. Al hilo, ha lamentado esos altercados y ha subrayado la necesidad de que "se baje la tensión".

"Somos todos conscientes de que la situación de Linares, como muchos municipios, muchas provincias, es complicada. La situación del estrés de la pandemia nos está afectando a todos prácticamente; la situación que todavía estamos viviendo del segundo estado de alarma, de la limitación de determinadas actividades, de la crisis económica y social que estamos teniendo nos está afectando a todos, pero bajo ningún concepto se pueden justificar ni movilizaciones ni altercados de este tipo", ha dicho.

Al respecto, García ha afirmado que todas las manifestaciones tienen cabida, pero siempre "manteniendo el respeto y una buena conducta ciudadana". Además, preguntada por si se va a mantener el refuerzo policial con unidades llegadas a Linares desde otros puntos, ha explicado que "se está valorando por parte de la Policía".

En todo caso, ha insistido en un llamamiento a la tranquilidad: ¿de qué nos sirve romper el mobiliario urbano, generar ese altercado... estamos hablando de nuestra Policía nacional, contra quién van?", se ha preguntado la delegada, quien ha recordado que los agentes están ya en prisión provisional, inmersos en un procedimiento judicial, a la vez que son objeto de un expediente dentro del propio CNP.

Un cuerpo, según ha añadido, que "es ejemplar completamente" y está al "lado" de la ciudadanía, "ayudando" y haciendo "un magnífico servicio público". "Me quedo con las notas de cariño que ayer llegaron a la Comisaría de Linares, con esa ciudadanía. No con la no con la de los altercados", ha recalcado.

Por otro lado, también a preguntas de los periodistas sobre el posible uso de postas por agentes en los altercados del sábado, la delegada del Gobierno en Andalucía ha apuntado que "es un tema que se está investigando".