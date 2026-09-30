El delegado en Andalucía destaca los decretos: "Un tercio de los menores de 34 años no puede emanciparse sin ayuda"

Archivo - El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, en una imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

GRANADA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha valorado la aprobación por parte del Ejecutivo de los dos reales decretos de vivienda, y al respecto ha señalado que un tercio de los jóvenes andaluces de menos de 34 años no puede emanciparse sin ayudas de sus familiares.

Así se ha pronunciado este miércoles en Granada durante la presentación del segundo programa '50 años de España en Libertad', donde ha hecho un llamamiento al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para que pida a sus diputados nacionales que voten a favor de la convalidación de estos decretos.

"Somos la comunidad autónoma en donde la emancipación llega más tardía, donde hay más problemas para que los jóvenes se puedan emancipar de su entorno familiar. Por eso le pido al presidente de la Junta de Andalucía que a sus diputados nacionales les dé las instrucciones oportunas y precisas para que voten a favor de la convalidación de estos dos reales decretos que dan respuesta a una necesidad social e imperiosa que afecta a los andaluces", ha dicho.

Fernández ha señalado que los decretos proponen medidas urgentes como la protección frente a los desahucios hasta 2030, la prohibición de la compra por 'fondos buitre' hasta 2028; la regulación del alquiler de temporada y habitaciones; la prohibición de la compra por 'fondos buitre' hasta el 2028; y la prórroga de dos años de los contratos en vigor que finalizan antes del 31 de diciembre de 2028.

Así, tras apelar al presidente andaluz, ha enmarcado el respaldo a estos decretos en "el verdadero patriotismo" que supone "ayudar a los conciudadanos que lo necesitan", punto en el que ha hecho alusión a "impedir situaciones tan lamentables, trágicas y deshumanizadas como hemos podido vivir con Maricarmen".

MEDIDAS CONTRA LOS EFECTOS DE LA GUERRA DE IRÁN

El delegado del Gobierno de España en la comunidad andaluza también ha aprovechado su intervención para aludir a las medidas anunciadas por el Ejecutivo para afrontar las consecuencias de la crisis económica derivada de la guerra de Irán.

De este real decreto ha dicho que "garantiza ayuda y apoya a las personas y a los sectores productivos de nuestro país y a los sectores empresariales", especialmente en lo relativo al alza de los precios del petrólEo y la derivada de los combustibles especialmente en sectores como los del transporte agricultura o pesca "que se ven muy directamente afectados".

También ha destacado el apoyo a las personas más vulnerables que se ven más afectadas por la subida de la electricidad o del precio de otros productos, como pueden ser los fertilizantes para el caso de los agricultores.

"Otro paquete de medidas que se prorroga por parte del Gobierno de España, anteponiendo el interés general de los españoles y las españolas, de las empresas y de sus sectores productivos, ha concluido.