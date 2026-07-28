El delegado destaca que el Gobierno destina "por sexto año consecutivo" 50 millones a Andalucía para un plan de empleo

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, en una foto de archivo. - DELEGACION DEL GOBIERNO

SEVILLA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha destacado este martes que el Consejo de Ministros ha aprobado "por sexto año consecutivo" destinar 50 millones de euros a esta comunidad autónoma "para el desarrollo de un plan de empleo integral".

Así lo ha valorado el delegado en un audio remitido a los medios de comunicación en el que ha destacado que el Consejo de Ministros haya vuelto en su reunión semanal de este martes "adoptar medidas que benefician a Andalucía y que contribuyen a mejorar el día a día de los andaluces".

Pedro Fernández ha llamado así la atención sobre "la subvención de 50 millones de euros para el desarrollo de un plan de empleo integral que tiene como objetivo prioritario disminuir el desempleo, aumentar la contratación en sectores estratégicos, promover un empleo de mejor calidad y reducir la temporalidad", según ha abundado.

"Así, por sexto año consecutivo, el Gobierno de España destina a la Junta de Andalucía los mayores recursos para auxiliarla en lo que son sus competencias, y para que la totalidad de los fondos lleguen a sus verdaderos destinatarios, que no son otros que los andaluces desempleados y los trabajadores que quieren mejorar sus condiciones de trabajo", ha destacado el delegado.