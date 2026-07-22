Delegado del Gobierno afea "irresponsabilidad" a la Junta por el rechazo del PP a iniciativas como la nueva financiación

El delegado del Gobierno de Andalucía, Pedro Fernández, visita el Puesto de Mando Avanzado, a 10 de julio de 2026, en el incendio de Los Gallardos (Almería). (Foto de archivo). - Javi Carrión

SEVILLA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha criticado este miércoles la "irresponsabilidad" que, en su opinión, protagoniza el Ejecutivo andaluz que preside Juanma Moreno (PP-A) al rechazar iniciativas como el nuevo modelo de financiación autonómica que ha planteado el Ministerio de Hacienda.

En unas declaraciones distribuidas a los medios de comunicación, el delegado ha reaccionado así a unas palabras que la vicepresidenta tercera, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz de la Junta, Carolina España, ha pronunciado en la rueda de prensa posterior a la habitual reunión semanal del Consejo de Gobierno andaluz.

La portavoz ha confirmado que la Junta de Andalucía volverá a trasladar su oposición al referido nuevo modelo de financiación autonómica en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) convocada por el Ministerio de Hacienda para el próximo miércoles, 29 de julio.

Al hilo, el delegado del Gobierno ha criticado "la irresponsabilidad del PP en la Junta al oponerse al nuevo modelo de financiación autonómica que supone 4.846 millones adicionales para Andalucía".

Además, Pedro Fernández ha censurado que los diputados del PP "voten en contra de la senda de estabilidad" aprobada por el Consejo de Ministros, y ha advertido de que eso tiene "incidencia en los presupuestos de la Junta de Andalucía", y "supone renunciar, ni más ni menos, a casi 1.100 millones de euros por un interés meramente partidista".

Al igual que, a juicio del delegado, "es un acto de chulería del PP andaluz rechazar la condonación de la deuda", que también se somete este jueves a votación en el Congreso, "por interés meramente partidista, y no por los intereses de los andaluces, especialmente de los que más necesitan de lo público para tener una buena atención sanitaria o la posibilidad de estudiar en las mejores condiciones", ha abundado Pedro Fernández.

"Con estos votos en contra, el PP está negando a los andaluces la posibilidad destinar más de 2.200 millones de euros a los servicios públicos, ya que la condonación de la deuda permitirá a Andalucía un ahorro en pago de intereses de 1.163 millones de euros", ha subrayado el delegado.

En el caso de Andalucía, desde el Gobierno remarcan que "la condonación de la deuda por parte del Estado alcanza los 18.791 millones de euros, la cifra más alta de todas las comunidades, lo que se traduce en una reducción de la deuda de Andalucía a casi a la mitad, con un descenso del 49% respecto al cierre registrado en 2023".