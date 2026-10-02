El delegado del Gobierno apela a Moreno para que los diputados de PP-A apoyen en el Congreso los decretos de vivienda

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, atiende a los medios tras la reunión de la MECO del V Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar. A 29 de septiembre de 2026, en Sevilla (Foto de archivo). - Rocío Ruz - Europa Press

ARMILLA (GRANADA), 2 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha apelado este viernes al presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), para que dé "instrucciones precisas y concretas" a los diputados andaluces del PP en el Congreso de los Diputados para que "voten a favor de la convalidación" de los dos reales decretos aprobados el pasado martes por el Consejo de Ministros que "dan respuesta a una emergencia social" en relación con el derecho a la vivienda.

Así se ha pronunciado el delegado del Gobierno en una atención a medios en Armilla (Granada), a preguntas de los periodistas sobre el debate que se celebra este viernes en el Congreso para convalidar o derogar los dos referidos decretos con medidas en materia de vivienda.

Pese al voto en contra de la convalidación de ambos decretos que en lsa últimas horas han anunciado PP, Vox y Junts, Pedro Fernández ha indicado que aún tiene "la confianza" en que en la votación de este viernes por la tarde "puedan convalidarse" los dos, y ha subrayado que "afectan a casi un millón de andaluces".

Pedro Fernández ha resaltado que "460.000 contratos ya se han visto beneficiados de manera inmediata" por los "topes en los incrementos de los alquileres" incluido en uno de dichos decretos, y ha subrayado que en Andalucía "hay mucha gente que está justamente angustiada, frustrada, desesperada porque quiere acceder a una vivienda y no tiene posibilidad, no se puede emancipar, tiene que seguir viviendo en su casa y no tiene un proyecto de futuro".

Además, ha destacado que "hay personas que ya viven en esas casas y que, por circunstancias del mercado, y sobre todo por los grandes devoradores de vivienda, que son los grandes 'fondos buitre', como se les denomina, vienen y son capaces de desahuciar y desalojar de sus casas a gente que vive con angustia también esas situaciones", según ha abundado Pedro Fernández, que en ese punto ha citado como "paradigma" el caso de Mari Carmen Abascal, la mujer octogenaria que fue desahuciada de la vivienda en la que residía en Madrid en régimen de alquiler.

Pedro Fernández ha subrayado que el Gobierno ha buscado con estos decretos "garantizar el acceso a la vivienda y el mantenimiento de la misma en condiciones asequibles y de dignidad" para darle "recorrido al mandato constitucional del artículo 47" de la Carta Magna.

El también secretario general del PSOE de Granada ha apelado en ese punto al presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, de quien ha dicho que "se le llena la boca hablando de patriotismo y de Andalucía dándose golpes de pecho", y le ha emplazado a que "demuestre realmente" ese patriotismo "apostando por que tantos jóvenes, que son los últimos en emanciparse de toda España", se puedan "emancipar sin la ayuda de sus padres".

"Le pido que realmente demuestre ese patriotismo ayudando a tantos andaluces que necesitan acceder a una vivienda digna, a precio accesible y asequible", ha continuado Pedro Fernández su mensaje dirigido a Moreno, a quien ha emplazado a que este viernes dé "instrucciones precisas y concretas a los diputados en el Congreso para que voten a favor de la convalidación de estos dos reales decretos que dan respuesta a una emergencia social", según ha remachado.

"No es cuestión de ideología", sino "de humanidad", ha aseverado el delegado, quien a preguntas de los periodistas sobre un posible adelanto electoral si ambos decretos decaen, ha comentado que su "única preocupación en este momento es que se convaliden los dos reales decretos leyes para dar respuesta a las necesidades de muchas personas, de mucha gente que lo está gritando en la calle", y que desde hace "muchos años" está pidiendo "reformas inmediatas a los poderes públicos". "Para eso estamos, y para eso deberíamos estar todos, en el consenso y en el acuerdo para dar respuesta a una emergencia que es social", según ha zanjado Pedro Fernández.