El delegado del Gobierno critica la falta de "voluntad" del Ejecutivo de Moreno para "desarrollar" el Estatuto andaluz

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, en una entrevista concedida a Europa Press. A 19 de febrero de 2026, en Sevilla (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha afeado al presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), no tener "voluntad" de "desarrollar" el Estatuto de Autonomía, así como le ha acusado de mirar "permanentemente" al Ejecutivo central para "confrontar y eludir sus responsabilidades" derivadas de su "mala gestión".

Así lo ha señalado el delegado del Gobierno en una entrevista concedida a Europa Press, y al hilo de la posibilidad de que la Junta de Andalucía reclamara al Ejecutivo central la cesión de competencias en materia de trenes de cercanías.

Al respecto de esta cuestión, Juanma Moreno apuntó el pasado miércoles a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno celebrado ese día en Adamuz (Córdoba) que por parte de la Junta no se había mantenido, hasta ahora, ninguna conversación "seria" con el Ejecutivo central para solicitar esa competencia.

Además, apuntó que por parte de la Junta estarían "dispuestos a aceptar" el traspaso de competencias en materia de cercanías "siempre y cuando se hiciera en condiciones óptimas", y eso significa --según aclaró-- contar con "la financiación no solamente de mantenimiento y mejora de los servicios actuales, sino de ampliación de esos servicios, que son fundamentales".

Pedro Fernández ha defendido que el Estatuto de Autonomía de Andalucía, "al igual que otros como el de Cataluña, permitiría la asunción de las competencias en materia de cercanías" por parte de la Junta, si bien su presidente "no tiene voluntad ninguna" para "desarrollar" dicha normativa.

"No lo ha hecho en ningún momento", y "no ha desarrollado" el Estatuto, ha abundado el delegado en su crítica al presidente de la Junta, tras lo que ha recordado que existen las comisiones bilaterales entre la administración central y la autonómica que permiten a ambas "hablar, por ejemplo, sobre la transferencia en materia de movilidad en que se refiere a los cercanías", pero el Gobierno de Juanma Moreno "nunca lo ha solicitado".

Pedro Fernández ha defendido que por parte de la Junta habría que "sentarse" con el Gobierno "con voluntad de verdad de ahondar en el desarrollo del Estatuto de autonomía" que "está por desarrollar todavía en nuestra tierra".

Ha manifestado que "claro que hay que hablar de la situación y de las transferencias económicas para las mejoras que se necesitan hacer en un momento determinado" en la red de cercanías, pero "eso se hace sentándose en una mesa con voluntad de avanzar y de comprometer dinero", ha incidido.

El delegado ha defendido que el Gobierno de Pedro Sánchez ha realizado a la Junta la "mayor transferencia económica de la historia" de la administración andaluza, de forma que el Ejecutivo de Juanma Moreno cuenta con "capacidad económica", pero con "incapacidad absoluta de ahondar, profundizar y avanzar en la convergencia con el resto de España".

El delegado ha señalado que si hubiera "voluntad de transferencia" en la Junta, tendría que sentarse en la mesa con el Gobierno, y seguro que, vinculada a dicha transferencia, se lograría "también la inversión necesaria para que las cercanías sean competencia de la Junta de Andalucía", pero para eso "hay que querer sentarse y desarrollar un Estatuto de autonomía que no tiene voluntad de desarrollar y que no desarrolla en ningún momento" desde el Ejecutivo del PP-A, según ha incidido en manifestar Pedro Fernández.

El delegado ha concluido que el andalucismo del que "presume" Juanma Moreno "no es un andalucismo real", sino "de postal, de imagen, nada más", de forma que el presidente de la Junta "no está por desarrollar las capacidades que le dan nuestro Estatuto", ha zanjado Pedro Fernández.