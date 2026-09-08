Delegado de Gobierno sobre la declaración de Granada como zona gravemente afectada por emergencia: "Es cuestión de días"

Archivo - Imagen de archivo del delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, en una entrevista concedida a Europa Press. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

ATARFE (GRANADA), 8 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha dicho sobre la declaración de Granada y su área metropolitana como zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil por la serie sísmica que "es cuestión de días".

En este sentido se ha pronunciado Fernández cuando ha sido cuestionado por los periodistas este martes en Atarfe (Granada) por la fecha exacta de la declaración anticipada por el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, el pasado 27 de agosto con motivo de su visita a Granada.

"La fecha exacta no la puedo concretar, lo que sí puedo decir es que la propuesta ya está elevada, ya está elaborada por parte de Protección Civil del Ministerio del Interior y por lo tanto es cuestión de días prácticamente que se pueda llevar a cabo esa declaración", ha señalado Pedro Fernández después de que este pasado lunes dijera que la declaración se iba a producir "de forma inmediata en este mes de septiembre".

El delegado del Gobierno en Andalucía ha valorado la labor que desempeña el Consorcio de Compensación de Seguros dependiente del Gobierno en cuanto a los daños producidos por la serie sísmica y ha apuntado a que se han incorporado 250 técnicos "justamente para reforzar el Consorcio y la atención a todos los particulares que lógicamente necesitan del Consorcio para recibir las ayudas correspondientes por los daños sufridos en sus respectivas viviendas".

"Existe también otro mecanismo que está abierto de manera permanente, que es un Decreto del año 2005, el 307 concretamente, a través del cual ya incluso algunos particulares han hecho llegar su reclamación para que pueda ser atendida por el Gobierno de España, porque es un mecanismo que está abierto de manera permanente", ha añadido.

Por último, ha insistido en que la declaración de zona gravemente afectada por emergencia "va a ser lo más inmediata posible", sin precisar la fecha, y que dicha declaración "se va a hacer para complementar sobre todo las ayudas a aquellos que hayan cobrado del Consorcio de Compensación, hasta donde no llegue el Consorcio, y por supuesto a aquellas personas que carecen de seguro y que ni siquiera tienen esa ayuda del Consorcio, que puedan acceder a este tipo de ayudas".