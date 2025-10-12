El delegado del Gobierno defiende que "la grandeza de un país" se mide por su "capacidad de proteger a sus ciudadanos"

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, en el acto por la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil en Sevilla. - JOAQUÍN CORCHERO/EUROPA PRESS

SEVILLA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha defendido este domingo, 12 de octubre, en el que se conmemora la Fiesta Nacional, que, "en un momento de mundo convulso" como el actual, "debemos demostrar que la grandeza de nuestro país no se mide por el poder que ejerce, sino por la capacidad que tiene de proteger a sus ciudadanos".

Así lo ha señalado el delegado durante su intervención, en la Plaza de España de Sevilla, en el acto conmemorativo de la Fiesta Nacional y festividad de la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil, una "doble conmemoración donde se unen nuestra identidad como nación y el reconocimiento a una institución esencial para la seguridad, la convivencia y la democracia en España", según ha valorado e informa la Delegación del Gobierno en una nota.

Pedro Fernández ha subrayado que la Guardia Civil "encarna esa idea de país que se engrandece no por imponer, sino por cuidar; no por dominar, sino por servir con lealtad y entrega a la ciudadanía". "Por eso hoy es también un día de homenaje y gratitud", ha destacado el delegado.

El representante del Gobierno central ha agradecido a los guardias civiles que están desplegados en el 84% del territorio de la comunidad "su labor diaria en las carreteras, en los pueblos más pequeños, en la lucha contra el crimen organizado, en la protección del medio ambiente o en la cotidiana asistencia a la ciudadanía". "Sois la demostración de que la seguridad no es un concepto abstracto, sino un derecho real y tangible que se garantiza con profesionalidad, cercanía y sacrificio", ha trasladado el delegado a los miembros de la Benemérita.

En esa entrega, ha asegurado que la Guardia Civil "cuenta con el total apoyo del Gobierno de España, incrementando el número de efectivos, modernizando sus instalaciones y mejorando los medios", y al respecto ha destacado que, "en Andalucía, a finales de 2017, el número de efectivos de la Guardia Civil era de 14.798, siendo la plantilla actual de 18.787 guardias civiles".

En su opinión, estas cifras "no son meramente estadísticas: se traducen en más patrullas, mayor presencia en el territorio, mayor proximidad ciudadana, más rapidez de respuesta y más seguridad".

En este sentido, el delegado ha recordado la puesta en marcha desde 2018 del Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar "para combatir, por tierra, agua y aire, el narcotráfico y las estructuras logísticas que lo sustentan en Andalucía".

Al hilo, ha subrayado que "el trabajo implacable contra el narcotráfico de la Guardia Civil ha tenido como resultado en 2025 la intervención de más de 57 toneladas de hachís y 12 toneladas de cocaína".

Para finalizar, Pedro Fernández ha agradecido "a las mujeres y hombres que prestáis servicio en Andalucía, a vuestros mandos, a vuestras familias, a quienes se jubilan y, sobre todo, a quienes han perdido la vida en acto de servicio, muestra de entrega suprema que nos obliga a mantener viva su memoria, su capacidad para mantener vivo el espíritu fundacional que os ha convertido en una de las instituciones más queridas y respetadas de nuestro país", según ha concluido el delegado.