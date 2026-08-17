El delegado del Gobierno destaca que Andalucía "está recibiendo las mayores transferencias de su historia"

Archivo - El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, interviene en el acto de toma de posesión del nuevo jefe superior de la Policía Nacional de Andalucía Occidental, Jesús María García. Imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha destacado las medidas sociales emprendidas por el Ejecutivo central desde 2018, "más allá de sus competencias, para fortalecer el Estado de Bienestar en la comunidad". Asimismo, ha señalado que dichas medidas han contado "con una financiación adicional respecto a 2018 de 11.694 millones de euros para el refuerzo del Estado de Bienestar".

"Con mejores pensiones, más becas, más programas para una sanidad de calidad y garantías para una vivienda digna, lo que unido al compromiso de refuerzo económico de la dependencia, demuestran que las políticas del Gobierno de España están centradas en mejorar el día a día de las personas, vivan donde vivan", ha subrayado este lunes en una nota de prensa remitida por la institución.

Fernández ha indicado que, "lejos de ceñirse a sus competencias, el Gobierno de España lleva ocho años trasfiriendo recursos económicos extraordinarios a Andalucía para fortalecer su base social, tanto a través de las partidas de financiación autonómica, como en las cantidades aprobadas en las distintas conferencias sectoriales".

"Solo en 2026 Andalucía va a recibir 11.694 millones de euros más para financiar sus servicios públicos, un 61,6% más que los que recibió en gobiernos anteriores a 2018", ha reseñado a la par que ha indicado "los 6.784 millones de euros transferidos desde 2019 en conferencias sectoriales, un 100% más que en la etapa anterior a este gobierno progresista".

En esta línea, el delegado del Gobierno ha afirmado que Andalucía "está recibiendo las mayores transferencias de su historia". Unas transferencias que "deben reflejarse en la mejora de los servicios públicos, a los que pueden destinarse los 1.092 millones de euros de margen fiscal que obtendrá con la senda de déficit propuesta para 2027-2029".

Una cantidad, que según ha explicado Fernández, "volverán a subir un 10,3%, situándose por encima de los 33.381 millones de euros".

SANIDAD Y EDUCACIÓN

El delegado del Gobierno ha puesto el foco en las partidas económicas de "más de 651,2 millones de euros" destinadas a la sanidad. Entre el destino de estas medidas, ha destacado "las convocatorias consecutivas de empleo sanitarios, la financiación para ampliar las plazas de grados universitarios de medicina en universidades públicas, el aumento de 7 a 23 de las pruebas de cribados neonatales en la cartera del Sistema Nacional de Salud o la ampliación del rango de edad, 45- 74 años, para los cribados de cáncer de mama, que suponen diez años más de cobertura".

Asimismo, ha destacado el Plan Veo, "que ha permitido ya a más de 66.000 familias beneficiarse de una ayuda de 100 euros para la adquisición de gafas y lentillas para menores de 16 años".

En paralelo, ha cifrado en 5.592 millones de euros la cantidad transferida a Andalucía en los últimos siete años por el Gobierno de España en materia de educación, "pasando de 425,1 millones de euros en 2018 a 906,3 millones de euros en 2025, es decir, 481,2 millones de euros más".

A ello, ha sumado los 238.263 andaluces que se han beneficiado de becas en el curso 2024/25, las 58.620 nuevas plazas creadas en los últimos seis años para ofrecer una Formación Profesional de calidad, con un respaldo económico de más de 1.148 millones de euros, y el nuevo programa de cooperación territorial con las comunidades autónomas, dotado con 175 millones de euros, para universalizar la escolarización de 0-3 años.

Pedro Fernández ha puesto valor estas partidas para recordar que el Gobierno destinó 120 millones de euros para más de 12.069 plazas públicas, "pero solo puso en marcha 1.040 y devolvió más de 112 millones de euros, renunciando a la creación de 11.029 plazas", lo que pone como ejemplo "la diferencia entre gobernar poniendo el foco en las personas o en el interés partidista".

DEPENDENCIA Y VIVIENDA

El delegado del Gobierno ha destacado que 2026 "ha sido el año del blindaje de la dependencia para aumentar la asistencia, reducir las listas de espera y posibilitar que más personas dependientes accedan a su ayuda".

Fernández ha subrayado los 954 millones de euros adicionales que recibirá la comunidad en 2026 y 2027 "para reducir un 45% las listas de espera, incorporar más de 100.000 andaluces y andaluzas al sistema y mejorar las condiciones laborales de los cuidadores".

"El compromiso del Gobierno de España con Andalucía es claro: más atención a las personas dependientes, más dignidad, más servicio público y mejor calidad de vida y laboral", ha reafirmado. En esta línea, ha destacado que "se ha blindado por ley que la aportación estatal debe ser del 50%".

Precisamente en las políticas de cuidado de los mayores, ha recordado que la pensión media de jubilación en Andalucía "ha subido en estos ocho años en 453 euros, pasando de 976 euros a 1.430 euros".

Por otro lado, Fernández ha destacado las políticas del Gobierno para "garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna, dar seguridad a los pequeños propietarios arrendadores, hacer frente a los especuladores y fondos buitre, e implantar mecanismos de alivio del precio de los alquileres".

En esta línea, ha señalado que la inversión del actual ejecutivo representa "un 1.202,5% más que los años de gobiernos anteriores, destinados a la construcción y rehabilitación de 50.093 viviendas". Asimismo, ha subrayado la puesta en marcha de 1.197 millones de euros del nuevo Plan Estatal de Vivienda, "el triple de fondos que los planes anteriores".

"Nuevamente establecemos el camino que deben seguir las políticas públicas para asegurar que los ciudadanos continúen siendo los legítimamente beneficiarios de la acción del Gobierno", ha especificado Fernández, planteando a necesidad de que "Andalucía se sume a los 310 municipios que ya han aplicado la ley de vivienda para evitar que los alquileres suban desproporcionadamente".

EMPLEO PÚBLICO

Pedro Fernández se ha referido a las "continuas" ofertas de empleo público ofertadas por el Gobierno desde hace siete años, "periodo durante el que se ha multiplicado por 13,5, pasando de 2.687 a 36.588 en 2025". "Andalucía cuenta con cerca de 30.500 guardias civiles y policías, 4.096 más que en finales de 2018", ha señalado.

Asimismo, el delegado ha destacado el impulso a la I+D+i y a las universidades públicas "como incubadoras del avance científico, tecnológico e innovador de Andalucía". En este sentido, ha subrayado que la inversión del Gobierno en esta materia supera los 3.850 millones de euros, con una financiación media anual de 288,9 millones de euros para el desarrollo de proyectos de ciencia a entidades, "un 71,4% más que en años anteriores a 2018".

"A pesar de este impulso del Gobierno de España, todas las universidades públicas andaluzas han denunciado su infrafinanciación, competencia de la administración autonómica, lo que ha abocado a algunas a durísimos planes de ajuste", ha indicado a la par que ha señalado que "han surgido nuevas universidades privadas al rebajar las condiciones para su implantación".