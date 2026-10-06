El delegado del Gobierno espera que la huelga general "discurra con absoluta normalidad"

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, en el acto institucional con motivo de la festividad del Día de la Policía Nacional en Sevilla. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha asegurado que espera que la huelga general, convocada por CCOO y UGT para este otoño, "discurra con absoluta normalidad".

"Lo único que nos corresponde a los responsables es procurar que todo discurra con absoluta normalidad, que todo el mundo tenga el legítimo derecho a manifestarse y que el que no quiera manifestarse, evidentemente, tenga el legítimo derecho a ir a su puesto de trabajo", ha asegurado este martes en una atención a los medios en el marco los actos institucionales con motivo de la festividad del Día de la Policía Nacional.

Un llamamiento a la normalidad que ha extendido a las próximas elecciones generales, de las cuales Fernández ha defendido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha tomado la decisión de adelantarlas al 29 de noviembre "desde la absoluta responsabilidad y velando por el interés general" a la par que ha criticado el rechazo de los decretos de vivienda.

"Después de esa negativa al interés general y a esa emergencia social, lo mejor que ha hecho el presidente para proteger, justamente a esas personas más vulnerables, ha sido convocar y que sea el pueblo justamente el que hable y el que decida quién quiere que le gobierne para el futuro", ha subrayado.

Fernández ha puesto el foco en la situación de la vivienda y ha asegurado que el Gobierno "ha estado trabajando durante mucho para garantizar el derecho a una vivienda digna".

"Unos reales decretos para que las personas vivan con mayor sosiego, que no haya ese riesgo de desahucio a las personas vulnerables sin ninguna opción habitacional, que haya ayuda y apoyo para el acceso tu primera vivienda, que haya beneficios y bonificaciones fiscales tanto para el propietario como para el comprador", ha relatado Fernández en defensa de los reales decretos de vivienda.