El delegado del Gobierno muestra "preocupación" por incremento de violencia vicaria, con dos casos en Andalucía en 2024

CÓRDOBA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha manifestado este jueves ante el aumento de la violencia vicaria que "hay mucha preocupación, porque es que todo tan cruel que es difícil imaginar algo más", precisando que de los siete casos a nivel nacional en este año 2024, dos son de Andalucía, mientras que de las nueve mujeres, tres son en Andalucía, "un tercio del total de las mujeres asesinadas con motivo de la violencia machista".

En declaraciones a los periodistas, acompañado de la subdelegada en Córdoba, Ana María López, Fernández ha dicho que están "muy preocupados" y ello es "objeto" de la reunión de las Unidades contra la Violencia de Género de las ocho subdelegaciones este jueves en Córdoba y con la coordinadora regional, Maribel Montaño, para "hablar, profundizar y compartirlo después con el resto de unidades de España, con el Ministerio de Igualdad, con la Delegación contra la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad y con el Ministerio del Interior".

Según ha expuesto, "nos preocupa y ocupa permanentemente, porque es el tema más cruel que se puede conocer". "Quizás no estamos ni preparados para digerir noticias como las que se conocen, tan sumamente tremendas", ha manifestado el delegado, quien considera que "eso tiene que mover de nuevo a que no haya un debate", de modo que "la violencia es machista y tiene las derivadas tan crueles como la violencia vicaria".

En este sentido, ha manifestado que "no se puede hablar de otro tipo de violencia que no sea la machista e intentar confudirla con otro tipo de violencia, como hace la ultraderecha y como lamentablemente hacen algunos gobiernos con la derecha, como Andalucía, que mantienen la violencia doméstica".

Mientras, ha lamentado que "se conoce la parte más trágica", pero "a diario el trabajo permanente y continuo tanto de las Unidades contra la Violencia de Género de las delegaciones del Gobierno, como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el sistema judicial intentan evitar permanentemente situaciones que lamentablemente no se pueden contabilizar", aunque ha asegurado que "si no fuera por la protección permanente y continua habría datos mucho más trágicos".

En palabras de Fernández, "nunca es suficiente", porque "con que haya una sola víctima es un fracaso ya de la sociedad en su conjunto y especialmente de los gobernantes", de ahí que haya afirmado qie "se trabaja y el objetivo de la reunión es estrechar, conocer, saber de las propuestas, la operatividad, las instrucciones que aprueba el Ministerio del Interior en coordinación con el Ministerio de Igualdad, donde el tema de dejar inactivo cualquier sistema de protección a la mujer se va a ralentizar, se va a hacer por fases y no va a ser automático", de forma que "se va a ver mucho más el nivel de riesgo que hay individual del maltratador, si tiene algún tipo de medida".

Así, ha hecho referencia a la instrucción 2/2024, que introduce cambios en el Sistema Viogén para endurecer los criterios de inactivación de los casos abiertos, con el objetivo de "prolongar la protección que reciben las víctimas de violencia de género y evitar que pueda producirse su indefensión prematura". En Andalucía se contabilizan actualmente un total de 22.373 casos activos, el 27% del total nacional.

"PONER TODOS LOS RECURSOS"

También, el representante del Ejecutivo central en la comunidad ha indicado que "hay otra parte que tiene que ver con la relación en la absoluta mente diabólica que se produce cuando entiende que con los hijos puede hacer mucho daño y matar en vida a la madre de esos menores", con "la violencia vicaria", que "es absolutamente cruel". A tal efecto, ha remarcado que "preocupan las cifras".

Fernández ha calificado de "preocupante" que en los dos últimos años se haya incrementado "de forma relevante" los asesinatos por violencia de género en Andalucía, que acumuló el 22% de las víctimas mortales en el año 2022, "un porcentaje que, de momento, ya se ha superado".

Asimismo, ha subrayado que "no es un asesinato cualquiera, es un asesinato machista y se llama violencia de género", al tiempo que ha defendido el trabajo "con el Ministerio de Igualdad y con todos los ministerios, porque esto no es cosa de un solo Ministerio".

Ante ello, ha aseverado que van a "seguir peleando y poniendo todos los recursos que sean necesarios para conseguir que entre todos erradiquemos esta angustia permanente, esta tragedia social y este fracaso de una sociedad, cuando se produce la absoluta desprotección de una mujer por el solo hecho de que es mujer y que quiere actuar con absoluta libertad a la que tiene derecho", así como "los menores que ni siquiera forman parte de esa ecuación de relación íntima, sino que están ahí porque nacieron en ese entorno y esa situación".

En esta causa, ha apoyado "procurar que todas las administraciones, todos los partidos políticos, todos los colectivos, todas las asociaciones y todos los días del año se hable de violencia de género como algo que hay que erradicar, desde la igualdad, la educación, las familias y no frivolizar determinadas conductas", dado que "esto es muy serio, es tragedia pura y dura", con "muertes violentas simplemente por el hecho de ser mujer, no por una actitud, ni por situación de riesgo", ha lamentado.

Además, ha reprobado "absolutamente cualquier declaración o conducta de cualquier partido político que no repruebe y que no hable de violencia machista", de ahí que haya reclamado "nada de ambigüedades", puesto que "no se puede hablar de violencia doméstica", ha apostillado, para enfatizar que "esto es violencia machista, diferente al resto de violencias".

RÉGIMEN DE VISITAS CON MENORES

Entretanto, ha indicado que "cuando se observa que evidentemente hay situaciones trágicas y que se siguen manteniendo en el tiempo, a pesar de todas las medidas articuladas, siempre hay que adoptar nuevas medidas", ante lo cual ha apuntado a "extremar las precauciones a la hora de articular las medidas que han de regular una situación de separación o divorcio en donde haya menores y, por lo tanto, un régimen de visitas".

Así, ha abogado por "trasladar para, si es necesario, hacer propuestas, como se hacen por parte de otras Unidades de Violencia de Género, para que se procure evitar situaciones de riesgo donde los antecedentes indiquen que pueda haber una reacción o una acción criminal por parte del padre de los menores, que, si es maltratador, ya de por sí algo debe de influir de manera importante en el régimen de visitas".

PACTO DE ESTADO

Preguntado por las declaraciones de la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, reclamando una revisión del Pacto de Estado contra la Violencia de Género con el fin de "adaptarlo a la nueva realidad" en la que la violencia vicaria "está cogiendo más fuerza" y la aparición de nuevas vías, como la ciberviolencia, Fernández ha dicho que "aquí tenemos que remar e ir todos a una".

Al hilo, ha admitido que no se siente "en este momento capacitado para decir si hay que revisar o no el pacto", pero "hay que profundizar evidentemente en todas las medidas", que, a su juicio, han de venir desde "los colegios, las familias y todo el entorno", junto a "todas las administraciones".

En este caso, ha detallado que "en Andalucía hay 250 municipios adscritos al sistema VioGen y, por lo tanto, colaboran estrechamente con la Policía Nacional o Guardia Civil en la vigilancia de las víctimas que residen en el municipio y que han sufrido un episodio de violencia de género".

Por tanto, el delegado ha mantenido que "desde la administración local, pasando por la autonómica y la estatal, porque es prácticamente una competencia de todos, está claro que hay que profundizar en todas las medidas que permitan reproducir esta tragedia y eliminarla definitivamente de la sociedad".