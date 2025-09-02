El delegado del Gobierno replica que Moreno "no tiene ni una razón creíble ni objetiva para rechazar la quita" de deuda

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, realiza una visita a la fábrica GRI Towers en Sevilla junto al delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández. (Foto de archivo). - Francisco J. Olmo - Europa Press

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha aseverado este martes que el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), "no tiene ni una sola razón creíble ni objetiva para rechazar la quita de casi 18.800 millones de euros de la deuda de la Junta" que se plantea en el anteproyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros.

En un audio remitido a los medios, el delegado del Gobierno ha reaccionado así al rechazo que el Ejecutivo andaluz ha expresado públicamente a dicha iniciativa del Ministerio de Hacienda para asumir parte de la deuda de las comunidades autónomas, que en el caso de Andalucía equivale a "cerca del 50%" del total de la misma, según ha resaltado Pedro Fernández.

El delegado ha denunciado que, "como no hay manera de explicar su negativa a una medida de la que Andalucía es la principal beneficiaria", el presidente de la Junta "se dedica a retorcer la verdad y a mentir con falsos agravios".

"No tiene manera de explicar a los andaluces cómo, con una sanidad pública destrozada y las listas de espera en dependencia más largas de toda España, se permite el lujo de rechazar más recursos que podrían destinarse precisamente a enmendar su nefasta gestión", ha continuado criticando el delegado del Gobierno.

Pedro Fernández ha lamentado que a Moreno "lo único que le interesa es confrontar con el Gobierno de España sin importarle que las medidas sean buenas y que puedan mejorar los servicios públicos".

"La realidad innegable es que Andalucía es la comunidad más beneficiada con la quita de la deuda", según ha enfatizado el delegado, que ha remarcado que esa iniciativa "se suma a otras medidas que demuestran que, con Pedro Sánchez y con María Jesús Montero" en el Gobierno de España, Andalucía está recibiendo del Ejecutivo central "los mayores recursos de su historia, casi 54.000 millones de euros más que durante la época de Mariano Rajoy", según ha puesto de relieve Pedro Fernández para finalizar.