El delegado del Gobierno valora el impacto en la comunidad de las entregas a cuentas anunciadas por Montero

GRANADA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha aseverado este lunes que es una "magnífica noticia" que la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, haya anunciado con motivo del Consejo de Política Fiscal y Financiera que la comunidad autónoma andaluza contará con "más de 30.000 millones de euros que, con cargo a las entregas a cuenta que se van a llevar en el año 2026 y la liquidación del año 2024, van a suponer transferencias para los servicios públicos".

La ministra de Hacienda ha comunicado que las comunidades autónomas recibirán el próximo año 157.731 millones en concepto de entregas a cuenta, lo que supone un siete por ciento más que en 2025 y el mayor importe de la historia. Fernández, en declaraciones a los periodistas en un acto en que ha acompañado a la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, en la Subdelegación del Gobierno en Granada, ha incidido en que se consolida "el récord absoluto, 8.500 millones de euros más en estos últimos ocho años, cada uno de los ocho años". Son, ha recalcado, "8.500 millones más de euros anuales que los que se transfería en la etapa del PP al frente del Gobierno de España con Mariano Rajoy como presidente".

"Por tanto, no hay excusa ninguna para que los servicios públicos en Andalucía funcionen como tienen que funcionar y, por lo tanto, presten el servicio que se merecen los andaluces", ha concluido Fernández antes de que Calvo haya pronunciado la charla 'La desmemoria imposible. Memoria democrática'.