El delegado de la Junta en Jaén destaca el compromiso para impulsar la producción de aceite de oliva temprano

BAEZA (JAÉN), 7 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno andaluz en Jaén, Jesús Estrella, ha señalado la importancia de producir aceite de oliva temprano como "una clara apuesta por la calidad que es una causa colectiva de agricultores, almazaras, cooperativas y de la propia Junta".

Así lo ha destacado este martes en el desayuno a pie de campo del segundo día de cosecha de la 44ª campaña de Oleícola Jaén, en el municipio de Baeza, al que también ha asistido el alcalde, Pedro Cabrera, y el director operativo de la empresa, Remigio Morillo, junto a otros de sus responsables.

Estrella, que ha estado acompañado por la delegada territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Soledad Aranda, ha aplaudido el incremento de producción de aceite temprano en Jaén, que se ha duplicado en los últimos años.

"En una campaña media, como la que se espera este año, en la que se estima que la provincia va a producir el 44 por ciento de todo el aceite de Andalucía, que una parte se dedique al aceite temprano es una forma de conquistar más mercados desde la excelencia y con una marca diferenciada que permite que tengamos una mayor rentabilidad".

En este sentido, ha resaltado que "la apuesta por la calidad es una apuesta por producir más y mejor, por ser más rentables, por conquistar más mercados, por ser mucho más competitivos y más sostenibles".

Una apuesta por la calidad en el sector olivarero que cuenta, según ha añadido, "con la colaboración activa" del Gobierno andaluz en la medida en la que articula "ayudas para que todos los productores, cooperativas y almazaras como Oleícola Jaén, puedan modernizarse y, con ello, implementar las nuevas tecnologías como herramienta para producir más y mejor".

Además, impulsa la promoción de la calidad a través de las tres denominaciones de origen y la Indicación Geográfica Protegida que tiene la provincia jiennense. A ello ha sumado campañas de promoción específica del AOVE, en las que lleva al aceite "como embajador de Jaén y de Andalucía", a través de la marca de calidad diferenciada de productos andaluces Gusto del Sur.

El delegado del Gobierno andaluz también ha aludido al compromiso con la provincia de Jaén "y su posicionamiento como epicentro de la calidad a nivel mundial", punto en el que ha aludido al Centro de Referencia del Aceite de Oliva previsto en Geolit.