Delgado (Podemos) avisa de "antecedentes" de Moreno en sanidad y educación: "Una cosa es lo que se dice y otra lo hecho"

El candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Antonio Delgado, y la diputada y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, en un acto en Sevilla. - PODEMOS

SEVILLA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Podemos a la Presidencia de la Junta y diputado autonómico, Juan Antonio Delgado, ha avisado este sábado de "los antecedentes" del presidente de la Junta, Juanma Moreno, en materia de sanidad y educación y ha advertido de que "una cosa es lo que se dice que se va a hacer y otra cosa es lo que ya se ha hecho".

Así lo ha señalado Delgado, que, junto con la diputada y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, han atendido a los periodistas antes de participar en un encuentro público, enmarcado en ya dentro de la precampaña electoral andaluza.

Delgado ha dicho que "también es un momento bueno para hablar con la gente, con los militantes y para analizar la situación actual en Andalucía" porque "hay cosas que están pasando, estamos ya escuchando promesas falsas o falsas promesas".

Al respeto, se ha referido al anuncio del presidente de la Junta, Juanma Moreno, de la gratuidad de las escuelas infantiles públicas para niños de un año a partir del curso 2026/27 y ha advertido de que "una cosa es lo que se dice que se va a hacer y otra cosa es lo que ya se ha hecho, es decir, los antecedentes".

"Lo que hemos visto en esta legislatura es seis nuevas universidades privadas, es decir, que cuestan dinero, que hay que pagar para estudiar", ha explicado y ha añadido también que la "ley de universidad la rechazan todos los rectores".

De igual modo, se ha referido a sanidad y ha advertido también de que "hemos conocido un dato que avala la situación crítica de la sanidad pública en Andalucía, que es la peor valorada por todos los andaluzas y las andaluzas" y ha aludido a que "hemos conocido también un nuevo contrato de 36 millones para alquilar quirófanos".

"Es decir, hacer negocio con la educación, hacer negocio con la sanidad. Eso es lo que trae Moreno", ha sostenido, al tiempo que ha reiterado de que "dice que va a hacer una cosa, pero los antecedentes, no los penales, que también los tiene por corrupción, los antecedentes políticos dice que hace todo lo contrario".

Para Delgado, "es el momento ahora de que los ciudadanos sepan que existen todavía los que vienen con esa publicidad engañosa, con esos crecepelo, de decir que van a hacer una cosa, pero que la realidad después es otra muy distinta", ha concluido.