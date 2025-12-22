Delgado (Podemos) concluye tras las extremeñas que "Unidas Podemos sigue viva" y que el PSOE "empuja al desastre"

Archivo - El candidato de Podemos a la Presidencia de la Junta y diputado de Por Andalucía, Juan Antonio Delgado, en una imagen de archivo. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 22 Dic. (EUROPA PRESS) - El candidato de Podemos Andalucía a las elecciones a la Presidencia de la Junta, Juan Antonio Delgado, ha concluido este lunes como reacción al resultado de las elecciones a la Asamblea de Extremadura, que deja al PP como vencedor y a Vox en tercer lugar, pero como la fuerza que más crece, que "está claro que la esperanza y la posibilidad de pararles los pies solo pueden venir por la izquierda".

"Extremadura ayer lo demostró y pese a quienes quisieron dar por muerto a Unidas Podemos, este espacio sigue vivo", ha continuado argumentando el también integrante del Grupo Parlamentario Por Andalucía, que es la confluencia de Izquierda Unida Andalucía, Podemos Andalucía y Sumar Andalucía, quien de igual forma ha concluido que la situación actual del PSOE "empuja al país al desastre".

En una nota de prensa y de audio, Delgado ha argumentado ese posición en declive del PSOE, que ha perdido 10 escaños en Extremadura al pasar de 28 a 18, en hechos como "los escándalos de corrupción, el machismo, su apuesta por el rearme, su abandono del feminismo y de las políticas sociales y la inacción ante el problema de la vivienda" y que esa combinación "empuja al país al desastre y a fortalecer al PP y Vox".

Para Delgado, "cuando un espacio político contiene arraigo territorial y compromiso con las clases populares, como es el caso de Extremadura, hay proyecto".

En este sentido, el candidato morado ha señalado que "Podemos siempre va a estar disponible para construir por la izquierda y para plantar cara al fascismo y a la derecha corrupta en las calles y desde las instituciones".

"Hace falta volver a poner a la izquierda transformadora en pie y Extremadura ha mostrado que si hay voluntad de anteponer los proyectos políticos a otras cuestiones, se puede avanzar mucho y recuperar espacio perdido", ha remachado su reflexión en este sentido.

En las elecciones a la Asamblea de Extremadura celebradas este domingo, el Partido Popular ha sido el vencedor con 29 escaños, uno más de los que logró en 2023; el PSOE ha quedado como segunda fuerza, aunque perdiendo 10 escaños para situarse en 18; Vox persiste como tercer partido, aunque ahora ha pasado de los 5 diputados que logró en 2023 a los 11 de este domingo; mientras que Unidas por Extremadura, confluencia de Podemos e Izquierda Unida, ha logro 7 actas de parlamentarios, tres más que en 2023.