Delgado (Podemos) pide duplicar las plazas públicas de FP ante "deterioro inducido" de la educación por PP en la Junta

El candidato de Podemos Andalucía a la Presidencia de la Junta, Juan Antonio Delgado, este martes en rueda de prensa. - PODEMOS ANDALUCÍA

SEVILLA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Podemos a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Antonio Delgado, ha descrito este martes su hoja de ruta para la enseñanza pública, de la que formarían parte una apuesta por duplicar las plazas públicas de Formación Profesional (FP), hacer realidad la promesa de la Junta de la bajada de la ratio de alumnos por clase, así como reforzar la financiación de las universidades públicas.

En el caso de Formación Profesional ha denunciado una falta de plazas que "obliga a muchos a renunciar a estudiar o acudir a centros privados".

Estas consideraciones las ha expuesto en rueda de prensa ante el diagnóstico de que "la educación pública andaluza atraviesa un proceso de deterioro inducido", por lo que ha recriminado al Gobierno andaluz que "impulsa un modelo de privatización encubierta".

El también diputado autonómico de Por Andalucía ha desglosado su propuesta educativa deteniéndose en cada etapa y sobre su puerta de entrada al sistema, Infantil y Primaria, ha denunciado que es un ámbito "donde estamos viendo el cierre de unidades públicas mientras se mantienen conciertos educativos incluso cuando cae la natalidad", según una nota de este partido.

Delgado ha lamentado que el Partido Popular no aproveche el descenso de la natalidad para "reducir las ratios y así mejorar la calidad educativa", antes de mostrar sus dudas ante la promesa de la Administración autonómica de reducir la ratio de alumnos por aula de 25 a 22.

"Veremos si se acompaña de recursos reales o si acaba siendo papel mojado", ha precisado en este sentido.

Sobre el siguiente peldaño de la educación, la etapa de Secundaria Obligatoria, donde ha señalado el caso que se vive en Sevilla con el posible cierre del Instituto de Educación Secundaria (IES) Hispalis, ha apuntado un escenario que ha caracterizo como "se están cayendo a pedazos".

"Las universidades denuncian la infrafinanciación, mientras las privadas viven su mejor época con la apertura de hasta seis nuevas en la última legislatura", ha apuntado sobre la educación superior.

El diputado autonómico ha aludido igualmente a la situación del profesorado, del que ha lamentado que "sigue sufriendo altas tasas de interinidad y precariedad teniendo que gestionar aulas de 30 o más alumnos".

Delgado ha propuesto en este sentido un "plan extraordinario de refuerzo en la contratación docente para bajar las ratios y mejorar la atención educativa en las aulas".

En sus propuestas para mejorar la educación andaluza ha reclamado garantizar comedores escolares públicos de gestión directa y con alimentación saludable y de cercanía; y reforzar las escuelas infantiles públicas y las Escuelas Oficiales de Idiomas, especialmente de cara al nuevo requisito de acreditar un nivel B2 de idiomas para lograr una titulación universitaria.

ATAQUE A IRÁN: "NUEVO EPISODIO DE MATONISMO DE DONALD TRUMP"

Por otra parte, el candidato de Podemos Andalucía a la Presidencia de la Junta ha abordado en su rueda de prensa el ataque militar de Estados Unidos e Israel a Irán para expresar su rechazo hacia el "imperialismo yankee".

"Estamos ante un nuevo episodio de matonismo de Donald Trump", ha expresado, antes de criticar "la intervención estadounidense no atiende a una lucha por la libertad y democracia sino un intento de dominar la geopolítica y controlar el petróleo".

Delgado ha querido aclarar que "esta vulneración del Derecho Internacional no está justificada por más que Irán sea un régimen opresor" y ha señalado que este conflicto "nos repercute a todos" dada la subida del petróleo y el gas que van a ocasionar un aumento del precio de la cesta de la compra.

"Desde Podemos exigimos poner tope a los precios para no generar más desigualdad y pobreza en nuestra sociedad", ha reclamado en este sentido.

En este sentido ha precisado que la diputada en el Congreso y excoordinadora de Podemos Andalucía, Martina Velarde, ha registrado una pregunta para solicitar qué sabía el Gobierno en el papel de las bases militares de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla).

"Hoy, más que nunca, recalcamos la necesidad de salir de la OTAN y retirar la presencia estadounidense en nuestras bases militares", ha destacado, mientras en paralelo ha reclamado un plan de industrialización para afrontar el previsible perjuicio económico para ambos municipios derivado de la supresión de ambas bases militares.