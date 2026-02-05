Delgado (Podemos) pide a la Junta "rescatar" a trabajadores del 112: "Hay que desprivatizarlo; es el mejor homenaje"

El candidato de Podemos Andalucía a la Junta y portavoz adjunto del Grupo Por Andalucía, Juan Antonio Delgado. - PODEMOS ANDALUCÍA

SEVILLA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Podemos Andalucía a la Presidencia de la Junta, Juan Antonio Delgado, ha exigido este jueves el "rescate público" de los servicios de emergencia, convencido de que esa medida supondría "el mejor homenaje a los trabajadores de emergencias" por cuanto supondría "garantizar la calidad de sus condiciones sociolaborales".

Delgado ha reclamado que "hay que desprivatizar el 112" y ha subrayado la "hipocresía" del consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, a quien ha recordado que "los profesionales del 112 llevan años alertando de condiciones insostenibles" y ante esa petición "Sanz los ignora".

"Se sienten abandonados por el Gobierno de Moreno Bonilla", ha apostillado, según una nota de este partido.

El también portavoz adjunto del Grupo Por Andalucía ha informado de la solicitud de comparecencia del consejero de Emergencias que ha rubricado en nombre de su grupo para que Sanz explique el deterioro de las condiciones sociolaborales del 112, a la que ha sumado otra petición de rendición de cuentas para que detalle el dispositivo de emergencia de la Junta ante la borrasca 'Leonardo'.

Ha expresado su agradecimiento a los vecinos de los municipios más afectados al argumentar que "el pueblo ha dado nuevamente un ejemplo de compromiso y solidaridad", al tiempo que ha resaltado la "profesionalidad" de todos los trabajadores públicos en estos días "tan complicados".

Ante la gravedad de la situación motivada por la sucesión de borrascas, Delgado ha pedido "no bajar la guardia y seguir las recomendaciones".

El candidato de Podemos Andalucía a presidente de la Junta ha confrontado la exigencia que hacía el Partido Popular cuando se encontraba en la oposición sobre los trabajadores del 112 con su comportamiento actual al frente de la Junta y ha ironizado con el hecho de que en estos momentos "parece que han olvidado su petición de internalizar este servicio".

Delgado ha señalado el, a su juicio, "abandono sistemático" del Gobierno del Partido Popular del Servicio de Emergencias 112 al argumentar en este sentido que "crearon una 'UME civil' (Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Andalucía) para catástrofes sin contar con los trabajadores del servicio de emergencia".

El diputado autonómico ha cargado contra estas decisiones políticas porque "estos servidores públicos se juegan la vida y el PP los está vendiendo", por lo que ha expresado su apoyo a los trabajadores y trabajadoras del 112 con la premisa de que "merecen un Gobierno que les proteja".

"El verdadero reconocimiento a los trabajadores y trabajadoras públicos es el respeto y mejora de sus condiciones sociolaborales", ha aseverado.

Ha subrayado en este sentido que "las medidas estrella durante esta legislatura de Moreno Bonilla han consistido en desproteger a los trabajadores y trabajadoras públicos mediante la privatización", convencido de que el objetivo del PP es "hacer en negocio de lo que es de todos".

Juan Antonio Delgado ha recordado que "este 'modus operandi' cambia el objetivo, primando el ganar dinero a la eficacia en el servicio", provocando reducción de plantilla, recortes de derechos laborales y precarización. "El PP de siempre", ha remachado su reflexión.